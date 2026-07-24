Arredo amplía su presencia en el país con tres nuevas aperturas

Arredo, empresa especializada en productos textiles para el hogar y decoración, continúa ampliando su presencia en el país con la apertura de tres nuevos locales, con el objetivo de acercar su propuesta a nuevas comunidades y seguir fortaleciendo el vínculo con consumidores de distintas localidades.

Por un lado, la marca inauguró una nueva tienda en Luján, marcando su desembarco en esa ciudad como parte del objetivo de acercar la propuesta a plazas con un fuerte desarrollo comercial.

También relocalizó y renovó sus locales de Alto Comahue Shopping en Neuquén y de Terrazas de Mayo Shopping, en la zona oeste del AMBA, trasladándolos a nuevos espacios dentro de los mismos centros comerciales. Ambos fueron diseñados con una imagen renovada y ambientes pensados para ofrecer una experiencia de compra más cómoda, cercana e inspiradora.

Las nuevas tiendas están ubicadas en:

San Martín 508, Luján.

Terrazas de Mayo Shopping, Av. Pres. Arturo Umberto Illia 3770, local 67, Los Polvorines.

Alto Comahue Shopping, Dr. Ramón 355, Neuquén.

Cada uno de estos espacios reúne la propuesta integral de la marca para todos los ambientes del hogar, con productos para dormitorio, baño, cocina, living y decoración. Las tiendas incorporan además herramientas tecnológicas que enriquecen la experiencia de compra. Entre ellas, una app in store que permite consultar la disponibilidad de productos y promociones en tiempo real, realizar compras y facturar sin pasar por caja, agilizando la atención y ofreciendo un servicio más ágil y eficiente.

Fortalecimiento de la cadena comercial

"El fortalecimiento de nuestra red de franquicias es un pilar fundamental de la marca. Cada nueva apertura representa la confianza de nuestros socios comerciales en un modelo de negocio sólido, que nos permite llevar nuestra propuesta de bienestar y diseño a cada vez más hogares del país", señaló Karina Fabris, Responsable de Franquicias de Arredo.

Estas aperturas se suman a una red de 31 franquicias distribuidas en ciudades estratégicas de todo el país y forman parte del plan de fortalecimiento de la cadena comercial, que durante 2025 contempló la remodelación y apertura de 13 tiendas en Argentina y Uruguay.

Para los próximos meses, la compañía prevé inaugurar cuatro nuevas franquicias, reafirmando su compromiso de seguir acercando su propuesta de diseño, funcionalidad y bienestar a cada vez más hogares.