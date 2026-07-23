Jeeves llega a Argentina con una plataforma financiera para empresas y apuesta por las stablecoins

Jeeves, la plataforma global de infraestructura financiera para empresas, anunció el inicio de sus operaciones en Argentina como parte de su estrategia de expansión en América Latina. La compañía ofrecerá en el país una solución integral que combina cuentas internacionales, tarjetas corporativas, gestión de gastos, pagos transfronterizos, operaciones de tesorería y herramientas para operar mediante stablecoins.

La propuesta está dirigida tanto a empresas argentinas que necesitan administrar sus finanzas en distintas monedas y mercados como a compañías internacionales que realizan pagos a proveedores y contratistas en el país. La plataforma permite a CFOs y equipos financieros centralizar pagos, gastos y movimientos de tesorería, con mayor control y visibilidad.

Como parte de su plan local, la firma proyecta superar los 100 clientes enterprise en Argentina durante 2026 y alcanzar un volumen anualizado de US$500 millones procesados mediante stablecoins. Además, abrirá oficinas en la Ciudad de Buenos Aires y ampliará su equipo para acompañar el desarrollo de la operación.

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“Argentina representa exactamente el tipo de mercado donde nuestra infraestructura puede generar un impacto concreto. Las empresas necesitan mayor control y visibilidad sobre sus finanzas, pero también herramientas que les permitan operar entre distintos mercados de manera simple, rápida y eficiente. Nuestro objetivo es ofrecerles una plataforma global que centralice esas operaciones y acompañe su crecimiento”, afirmó Dileep Thazhmon, fundador y CEO de Jeeves.

Entre sus funcionalidades, Jeeves permite acceder a cuentas en dólares y euros sin necesidad de constituir una entidad en Estados Unidos. Además, habilita pagos programáticos con stablecoins en más de 190 países. En Argentina, la creciente adopción de dólares digitales está ampliando las alternativas disponibles para que las empresas administren liquidez, realicen pagos internacionales y operen en moneda extranjera. Jeeves busca integrar esos flujos con soluciones corporativas de tesorería, control de gastos y pagos.

Para liderar esta estrategia, la compañía incorporó a Federico Javin como Head of Stablecoin Growth. Con base en Buenos Aires, el ejecutivo tendrá a su cargo la estrategia global de Jeeves vinculada con dólares digitales. “Argentina ya atravesó una dolarización digital de facto. El próximo paso es integrar esos flujos con herramientas de nivel empresarial que permitan administrar la tesorería, los gastos y los pagos internacionales desde una misma plataforma. Eso es lo que estamos construyendo”, señaló Javin.

La llegada al país coincide con un período de expansión para el negocio global de Jeeves: en los últimos siete meses, la plataforma procesó más de US$700 millones en stablecoins. Entre enero y marzo de 2026, el volumen procesado en stablecoins por la plataforma se triplicó y marzo registró el mayor nivel de actividad de la compañía dentro de este segmento. El desembarco refuerza su presencia en América Latina y su apuesta por Argentina como mercado estratégico para el desarrollo de estas soluciones.

RM