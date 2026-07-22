“Hasta hace algunos años era poco habitual que una PyME pensara en importar directamente o en vender sus productos al exterior”

En el actual contexto de apertura comercial y crecimiento del comercio electrónico, Mail Boxes Etc. (MBE) invirtió u$s 6 millones para poner un pie en el país y expandir su negocio local.

En este contexto, Fortuna habla con Santino Rebuffo, Country Manager de MBE en el país, sobre cómo está el negocio, qué oportunidades y desafíos enfrentan y cómo sigue el proceso de expansión de la compañía.

Fortuna: ¿Cómo está el negocio de courier, logística y fullfilment en Argentina? Pareciera que no para de crecer en gran parte por la apertura comercial y el ecommerce.

Rebuffo: Desde el 2024, el sector de courier atraviesa un proceso de numerosos cambios. Por un lado, en lo que respecta al panorama competitivo, el Gobierno Argentino flexibilizó el proceso de inscripción en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales (RNPSP), permitiendo una fácil incorporación de nuevos actores. De esta manera, el mercado cuenta con una variedad de prestadores mucho mayor, con soluciones diversas, tanto para el courier internacional como para el doméstico. Además, en cuanto a la normativa para envíos internacionales, sucesivas medidas simplificaron o expandieron el régimen courier: se aumentaron los límites, se estableció la franquicia de u$s 400 para el régimen de pequeños envíos y se expandió el Exporta Simple, entre otros hitos. Un informe del sector, elaborado en base a datos del INDEC, indica un crecimiento interanual del 84% en las importaciones courier para el período enero - mayo de 2026, por un total de más de u$s 500 millones: un reflejo del impacto de estas medidas en la economía, así como en la creciente popularidad de la herramienta. Asimismo, Andrés Velis, Director General de Aduanas, anunció la llegada de nuevos cambios en el corto plazo. No obstante, las implicancias de esta transformación van más allá de los números y repercute sobre nuestra cultura: las empresas y los particulares están cambiando la forma de abastecerse. El acceso al mercado externo permite acceder tanto a productos de consumo personal, como insumos, repuestos, herramientas y más. Producto de esta situación, vemos un cambio en el perfil de los clientes. Hace algunos años, era poco habitual que una PyME pensara en importar directamente o en vender sus productos al exterior. Hoy, esa conversación aparece cada vez más seguido. Ya no son únicamente grandes compañías las que demandan soluciones de comercio exterior. Cada vez más PyMEs, emprendedores y empresas familiares buscan importar directamente, vender en plataformas internacionales o abastecer clientes en otros países.

La empresa de servicios de logística mundial que desembarca en Argentina por el boom del ecommerce

Fortuna: ¿Y qué cambios ve en la logística de envíos nacionales?

Rebuffo: La logística de envíos nacionales también atraviesa una etapa de cambios, con la expansión del comercio electrónico, la digitalización de los operadores y el crecimiento de los pequeños proveedores de soluciones logísticas. Sin embargo, la velocidad de los cambios impacta de forma desigual sobre la matriz empresarial. Las empresas tienen más oportunidades para comprar y vender dentro y fuera del país, pero también enfrentan una operatoria mucho más compleja. Gestionar envíos nacionales e internacionales, cumplir con requisitos aduaneros, almacenar mercadería, preparar pedidos y garantizar entregas rápidas son procesos que demandan tiempo, conocimiento y recursos que muchas empresas no tienen internamente. Además, el e-commerce cambió los hábitos de consumo y elevó el estándar de los clientes. Ya no alcanza con tener un buen producto: también esperan entregas ágiles, trazabilidad, flexibilidad y una experiencia de compra sin fricciones. Eso obliga a las empresas a profesionalizar su logística, incluso cuando no tienen la escala suficiente para desarrollar una estructura propia.

Fortuna: ¿Qué oportunidades ven en este mercado?

Rebuffo: Las principales oportunidades radican en la resolución de estos puntos de dolor emergentes. El mercado demanda una especialización cada vez mayor, con diferentes empresas enfocándose en distintos eslabones de la cadena.

Fortuna: ¿Y los desafíos?

Rebuffo: Los desafíos son múltiples. Por un lado, hay oportunidades de mejora en cuanto a la infraestructura. Esto incide directamente sobre el costo logístico. Además, los cambios en la normativa y las regulaciones dejan al mercado en una etapa de transición. Es importante adaptarse al nuevo panorama y mantenerse al día con su evolución, con cambios desde el courier hasta el cabotaje marítimo, pasando por operaciones aeroportuarias y políticas de cielos abiertos. También es importante trabajar sobre los tiempos de tránsito desde y hacia el interior del país. Una combinación de factores de infraestructura, así como comerciales, hacen que lo que se resuelve en pocos días para llegar de China a Buenos Aires tarde semanas en llegar a destino.

Fortuna: Este sector siempre tuvo competencia tanto interna como externa, y está acostumbrado a competir, ¿Cómo analiza esta situación?

Rebuffo: Nuestro mercado evolucionó mucho y hoy existen distintos modelos que responden a necesidades diferentes. El sector de logística argentino tiene excelentes operadores para cada etapa de la cadena de suministro. Sin embargo, emerge una novedad para la Argentina: la irrupción del integrador de servicios como una figura diferenciada del operador logístico. La compañía de transporte, el depósito, el correo, el courier, el proveedor de última milla, y demás operadores logísticos, son cada vez más, y ofrecen soluciones cada vez más especializadas y variadas. Por este motivo, lo que antes era un solo proveedor, ahora es una compleja operación de múltiples actores. Los consumidores tienen una experiencia de compra mejor que nunca, pero las empresas enfrentan mayores exigencias y, por lo tanto, enfrentan el desafío de profesionalizar su operación logística. Ahora no hay un solo operador logístico en la agenda de la empresa, sino el proveedor de transporte, el proveedor de última milla, el proveedor de, el proveedor de courier, el proveedor de COMEX, y así. Frente a este panorama, el integrador trae este nuevo modelo que busca integrar esos servicios alrededor de la necesidad del cliente. No es un operador ni compite con ellos, sino que es la figura que permite un ecosistema con menores fricciones. La empresa logra profesionalizar su operación, simplificar su estructura de proveedores y reducir sus costos fijos, mientras que el operador logístico se apoya en el integrador para optimizar sus canales de atención (un solo cliente, el integrador, en lugar de múltiples clientes más chicos), mejorar sus operaciones a través de un filtro previo y aumentar la calidad de su servicio con un cliente final mejor informado y asesorado. Gracias a sus alianzas comerciales con los operadores y su fuerza de venta, la figura del integrador de servicios cobra protagonismo en un mercado cada vez más dinámico.

Fortuna: ¿Cuál es el diferencial de Mail Boxes Etc.?

Rebuffo: Como integrador de servicios, la propuesta de Mail Boxes Etc. (MBE) no tiene la rigidez de la de un operador, sino que invierte completamente el modelo comercial. A la hora de conocer al cliente, en lugar de explicar lo que podemos hacer, preguntamos cómo podemos ayudarlo. La flexibilidad de nuestro modelo y la variedad de acuerdos comerciales nos permite un muy alto grado de personalización. Nuestro diferencial no radica en sumar vehículos y depósitos, sino en el know-how, la capacidad de adaptación y el profesionalismo de una empresa internacional. Este enfoque permite atender necesidades que muchas veces quedan fuera de los esquemas logísticos tradicionales: unidades de negocio que requieren resolver envíos ocasionales o de baja escala; negocios en expansión que necesitan profesionalizar su operación sin perder agilidad; compañías que deben gestionar múltiples destinos, formatos o requerimientos específicos; o emprendimientos que necesitan una solución confiable para acompañar su crecimiento. En la práctica, esto significa resolver desafíos concretos que van desde empresas con estructuras redundantes para gestionar múltiples servicios hasta start-ups en expansión que requieren una solución integral de embalaje, despacho y seguimiento. En oportunidades, incluso, la logística en sí es un punto de dolor, cuando la operación sufre quejas por parte de los clientes pero el equipo, sin importar el tamaño de la empresa, no cuenta con una estructura suficiente para resolverlas. Con Mail Boxes Etc., tiene un equipo profesional disponible en todo momento. Además, nuestras soluciones cuentan con el respaldo de una red internacional con más de 1800 Centros MBE en más de 45 países, lo cual nos ofrece un alcance a distintas regiones y nos conecta con soluciones más innovadoras y modernas.

MBE lanzó en el país un modelo de franquicias para expandirse

Fortuna: Grandes compañías locales e internacionales están invirtiendo fuerte tanto en logística, como en fulfillment, depósitos, etc. ¿Qué espacio ocupan ustedes y qué espacio esperan ocupar en el mediano largo plazo?

Rebuffo: Nuestro foco en el mediano plazo está puesto en la llegada a las empresas. Buscamos expandir nuestra presencia local, desarrollar soluciones y generar nuevos espacios. Asimismo, entendemos que las inversiones que se están realizando en infraestructura logística, fulfillment y tecnología son fundamentales para la evolución del sector, ya que amplían las capacidades disponibles y generan nuevas oportunidades para todo el ecosistema. Nuestro objetivo es que esas inversiones se traduzcan en herramientas para las empresas. En ese contexto, el espacio de MBE radica en integrar esas capacidades y transformarlas en soluciones accesibles y eficientes para empresas de distintos tamaños.

Fortuna: ¿Qué objetivos tienen en el mediano plazo con la empresa?

Rebuffo: Además de expandir nuestra presencia a nivel nacional, en distintos mercados del país, parte de nuestro desafío es instalar el concepto innovador que tiene MBE y aumentar su difusión, para conectar con las empresas que requieran soluciones como las nuestras.

Fortuna: ¿Dónde ve Mail Boxes Etc. la mayor oportunidad para crecer y desarrollarse dentro del país?

Rebuffo: La Argentina reúne una serie de cualidades y aspectos coyunturales muy relevantes. Por un lado, el modelo de MBE es novedoso en el mercado argentino, a diferencia de otros países; por lo tanto, existe una amplia demanda insatisfecha en el entramado empresarial para este tipo de soluciones. Asimismo, más allá de la importancia tradicional del sector importador, la Argentina cuenta con numerosos sectores de nicho que son especialmente relevantes para nosotros. Por ejemplo, regiones como Cuyo o el NOA con la industria vitivinícola, la Patagonia con la lana, la región Pampeana con el cuero o cualquier economía regional que considere a los mercados internacionales como una oportunidad de crecimiento. Por otro lado, existen ecosistemas en desarrollo donde la demanda crece más rápido que la capacidad del mercado para ofrecer soluciones a medida. Por ejemplo, MBE desembarcó recientemente en Neuquén, que es un buen retrato por el crecimiento de Vaca Muerta. Lo mismo puede decirse de San Juan o Salta con la minería. En síntesis, nuestra propuesta consiste en dar acceso a nuestros clientes a una solución superadora, por lo que nuestra oportunidad de crecimiento está donde estén las empresas.