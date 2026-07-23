Uber Seniors: 8 de cada 10 adultos mayores vuelven a usar la app tras su primer viaje

A un año del lanzamiento de Uber Seniors en Argentina, la plataforma dio a conocer los primeros datos sobre el uso de esta función diseñada para facilitar la movilidad de las personas mayores. Según informó la compañía, ocho de cada diez usuarios vuelven a utilizar el servicio luego de realizar su primer viaje, un indicador que refleja una adopción sostenida de la herramienta.

Los datos muestran además que Buenos Aires, Córdoba y Rosario concentran la mayor cantidad de viajes realizados a través de esta modalidad. En cuanto a los hábitos de uso, los desplazamientos se realizan principalmente los miércoles, jueves y viernes, y en la franja horaria comprendida entre las 10 y las 17 horas, un patrón asociado a actividades cotidianas como consultas médicas, trámites o compras. La distancia promedio recorrida es de 5,6 kilómetros.

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Otro dato relevante es que, pese al crecimiento de las herramientas digitales, el efectivo continúa siendo el medio de pago preferido. El 57% de los usuarios elige pagar de esa manera, mientras que el resto utiliza tarjetas o billeteras virtuales.

Según la empresa, el desempeño de Uber Seniors permitió que Argentina se ubique entre los cinco países de América Latina con mayor utilización de esta función desde su lanzamiento.

"Uber Seniors nació a partir de la escucha de personas mayores y especialistas en envejecimiento y accesibilidad para responder a una necesidad concreta: facilitar la movilidad sin perder autonomía. Un año después, vemos que muchas personas ya incorporaron esta herramienta a su rutina, mientras sus familiares cuentan con opciones para acompañarlas cuando lo necesitan", señaló Eleonora Turk, responsable de Comunicaciones de Seguridad de Uber para Cono Sur.

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Cómo funciona Uber Seniors

La función está disponible dentro del Perfil Familiar de la aplicación y permite crear una cuenta especialmente adaptada para personas mayores, con una interfaz simplificada y la posibilidad de recibir asistencia de un familiar o cuidador. Quien administra el perfil puede colaborar con la organización de los viajes, gestionar los métodos de pago y seguir el recorrido en tiempo real desde su propia cuenta.

Como parte de las mejoras incorporadas durante este primer año, Uber agregó una identificación voluntaria para personas mayores dentro de la función Modo Simple. Al activarla, el conductor sabe previamente que recogerá a una persona mayor, lo que permite brindar un abordaje más considerado, como ofrecer más tiempo para subir al vehículo o asistencia adicional si fuera necesaria.

RM