Alfajores artesanales: una empresa láctea de Buenos Aires lanzó una línea con cuatro sabores

Una empresa familiar de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, amplió su producción y se metió en el mercado de los alfajores artesanales. Milagros del Sol presentó Secretos del Sol, una nueva línea elaborada con dulce de leche artesanal producido por la propia compañía y cuatro variedades de sabor: ron, limón, frambuesa y café.

El lanzamiento se realizó en la feria Caminos y Sabores y representa un nuevo paso para una firma que comenzó vinculada a la actividad tambera y que, en los últimos años, avanzó hacia la elaboración de productos lácteos con mayor valor agregado. Los alfajores están rellenos con dulce de leche saborizado y cubiertos con baño de repostería semiamargo.

La particularidad de la propuesta está en el relleno. En lugar de utilizar únicamente dulce de leche tradicional, la empresa desarrolló una línea de dulces saborizados que ahora también funciona como materia prima para los alfajores. La compañía ya elaboraba versiones de dulce de leche especialmente destinadas a la industria alfajorera y heladera.

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De un tambo familiar a los alfajores artesanales

Detrás de la nueva marca está Milagros del Sol, una empresa fundada por Javier Semino junto a sus hijas Sol y Milagros. Semino lleva más de dos décadas vinculado a la producción tambera y en 2024 decidió avanzar con la creación de su propia compañía.

El primer camino de la empresa estuvo ligado a la producción de quesos. Desde su propio tambo comenzó elaborando masa para mozzarella y luego incorporó el queso llanero venezolano, que con el tiempo se convirtió en uno de sus principales productos. Actualmente, la compañía produce unos 3.000 kilos diarios de esta variedad, utilizada principalmente para elaborar tequeños.

Con el crecimiento del negocio, la firma incorporó una planta de elaboración artesanal y amplió su producción. Actualmente trabaja con unos 30.000 litros de leche por día y fabrica más de 10.000 kilos de dulce de leche y más de 3.000 kilos de queso llanero diarios.

Además del dulce de leche tradicional, Milagros del Sol desarrolló unas 15 variedades saborizadas, entre ellas café, naranja, miel, frutos rojos, frambuesa, limón, coco, banana, ron, menta, chocolate, marroc, pistacho y durazno. Esa experiencia en la elaboración de sabores fue el punto de partida para la nueva línea de alfajores.

Cómo surgieron los nuevos alfajores

La idea de Secretos del Sol nació a partir de pruebas internas con distintos tipos de dulce de leche saborizado. Según explicó Javier Semino, fundador de la empresa, las primeras muestras fueron probadas por empleados y familiares y tuvieron una buena recepción, lo que llevó a la familia a avanzar con el desarrollo comercial de los alfajores.

La nueva línea reúne cuatro sabores: frambuesa, ron, limón y café. En todos los casos, el relleno se elabora a partir del dulce de leche producido por la propia empresa, una característica que conecta el nuevo producto con el recorrido que la firma desarrolló en el sector lácteo.

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Agregar valor a la producción láctea

El proyecto de Milagros del Sol comenzó con una apuesta por recuperar una fábrica que había funcionado bajo una cooperativa. La familia incorporó a los empleados y realizó inversiones en tecnología y materias primas para reactivar la producción bajo una nueva identidad.

La compañía también amplió su oferta con quesos artesanales como mozzarella, bocconcini, gouda, provoleta, sardo y cremoso. Sin embargo, los dulces de leche saborizados y el queso llanero se encuentran entre los productos de mayor demanda.

El crecimiento llevó a la marca a extender su distribución a distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y a llegar también a la Ciudad de Buenos Aires. Con Secretos del Sol, la firma suma ahora los alfajores artesanales a una producción que comenzó en el tambo y fue incorporando progresivamente nuevos productos y formatos.

RM