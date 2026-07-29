Airbnb generó un impacto económico de más de u$s 2.300 millones en Argentina en 2025

El turismo continúa consolidándose como uno de los principales motores de desarrollo para las economías regionales de Argentina. La actividad generada tanto por anfitriones como por huéspedes en la plataforma Airbnb impulsó una contribución económica total al Producto Interno Bruto (PIB) de más de 2.300 millones de dólares durante 2025. De esta manera, la actividad no solo fortalece el entramado comercial tradicional, sino que expande las oportunidades hacia nuevas comunidades, permitiendo que los beneficios de la llegada de viajeros se distribuyan más allá de los límites de los circuitos turísticos convencionales.

El flujo de viajes dinamiza de manera directa el empleo local. Según datos de la plataforma, el ecosistema de Airbnb contribuyó a respaldar aproximadamente 116 mil puestos de trabajo en una amplia variedad de sectores en todo el territorio nacional. Asimismo, estos empleos generaron más de 900 millones de dólares en ingresos laborales para los trabajadores locales, impactando de forma positiva en la calidad de vida de miles de familias argentinas.

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La cadena de valor que se activa con cada reserva trasciende el gasto destinado a asegurar los espacios que son reservados. De hecho, los datos reflejan que por cada 100 dólares gastados en estancias dentro de la plataforma en Argentina, los huéspedes destinaron cerca de 480 dólares adicionales en la economía local, adquiriendo bienes y servicios en comercios de cercanía, gastronomía, entretenimiento y transporte. En términos globales, el gasto total de los huéspedes en la economía local superó los 2.000 millones de dólares, impulsado por más de 3 millones de viajeros que eligieron la plataforma y reservaron más de 14 millones de noches en el país.

Este impacto se vive con especial intensidad en las economías de barrio. Casi la mitad del gasto total generado por los huéspedes se realizó en el vecindario de los espacios donde reservaron. El beneficio directo para estas áreas menos turísticas se estima en 335 millones de dólares; de hecho, más de un tercio de los viajeros afirmaron que no hubieran visitado ese barrio en particular si no fuera por la opción de contratar una estancia allí a través de la plataforma.

Un ingreso económico clave para los anfitriones

Por el lado de la comunidad de anfitriones, la actividad representa un pilar fundamental para la economía familiar. Las ganancias totales obtenidas por los anfitriones en Argentina superaron los 330 millones de dólares. De acuerdo con las encuestas realizadas a los miembros de la plataforma, casi la mitad de los anfitriones locales manifestaron que los ingresos obtenidos mediante la actividad contribuyeron a cubrir el incremento en el costo de vida. Asimismo, casi el 60% indicó que estos recursos adicionales les permitieron mantenerse en sus hogares y continuar costeando sus gastos mensuales.

Finalmente, el dinamismo del turismo digital también se traduce en un significativo aporte fiscal para el Estado. La actividad económica vinculada a los viajes realizados a través de la plataforma generó una recaudación impositiva total de más de 570 millones de dólares distribuida entre los niveles federal, provincial y local, sumando recursos esenciales para el desarrollo de la infraestructura pública en todo el país.

De esta manera, Airbnb refuerza su compromiso con el desarrollo de las economías locales en Argentina, impulsando un modelo de turismo digital que distribuye los beneficios económicos de manera equitativa e inclusiva. Al visibilizar áreas menos tradicionales y canalizar el gasto de los viajeros directamente hacia los comercios de cercanía, la plataforma continúa consolidándose como un aliado estratégico para las comunidades y un motor fundamental para el sustento de miles de familias y emprendedores en todo el territorio nacional.