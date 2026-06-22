Tiendanube designa a un Senior Partner de BCG como CFO

Tiendanube anunció la contratación de Daniel Azevedo como Chief Financial Officer (CFO). Con más de 20 años de experiencia en consultoría financiera estratégica -16 de ellos en el Boston Consulting Group (BCG), donde se desempeñó como Managing Director y Senior Partner- Azevedo lideró la práctica de Consumer & Retail y de Global Advantage para Europa, Oriente Medio, América del Sur y África.

El flamante ejecutivo es graduado por la Stanford Graduate School of Business, en el corazón de Silicon Valley, donde fue reconocido como Arjay Miller Scholar (top 10% de la clase). La experiencia lo aproximó a uno de los ecosistemas más avanzados del mundo en tecnología y emprendimiento, con exposición directa a la creación y escala de empresas digitales, una vivencia particularmente relevante para el momento actual de Tiendanube.

La contratación ocurre en un momento de aceleración para Tiendanube. La empresa valuada en US$ 3.1 billones atiende a grandes marcas argentinas como Havanna, Yenny-El Ateneo, Etiqueta Negra, Colombraro, entre otras. Con más de 180.000 tiendas activas en América Latina, de las cuales 75.000 operan en Argentina, Tiendanube consolida su posición como la infraestructura tecnológica de referencia para empresas que buscan escalar en el comercio digital. Para sustentar ese crecimiento, Tiendanube desarrolla de forma nativa herramientas de pagos, logística, inteligencia artificial, marketing y punto de venta. La plataforma entrega una conversión 20% superior, reducción de costos logísticos de hasta el 50% y checkouts hasta tres veces más rápidos.

Alejandro Vázquez, presidente de Tiendanube: "Argentina tiene muchísimo margen de crecimiento en el ecommerce"

"Tiendanube nació para democratizar el comercio digital en América Latina, y eso continúa siendo nuestra misión. Pero hoy también somos la plataforma donde las grandes marcas argentinas eligen crecer en el digital", dijo Santiago Sosa, CEO y cofundador de Tiendanube. "La próxima fase exige alguien que entienda el retail en profundidad. Daniel trae dos décadas trabajando al lado de los mayores jugadores y marcas de la región y combina visión estratégica con ejecución. Es exactamente el perfil que necesitamos para esta próxima fase".

Sosa destacó además el perfil técnico de Azevedo como diferencial. "Daniel es graduado en ingeniería de la computación por la Unicamp; en un momento en que toda empresa está intentando entender el impacto de la inteligencia artificial en el negocio, tener un CFO con ese perfil es una ventaja real. Él no va a acompañar la transformación por IA; va a ayudar a liderarla".

“Pasé más de veinte años ayudando a líderes a tomar mejores decisiones para crecer y destrabar valor. Con el tiempo, nació en mí la voluntad de asumir otro rol: no solo diagnosticar, recomendar y apoyar la ejecución, sino de liderar y construir”, dijo Azevedo. “Conecté mucho con la misión de Tiendanube: reducir a cero las barreras para emprender y hacer crecer negocios. Esto actúa directamente sobre algunos de los desafíos más relevantes de América Latina”.

En el BCG, Azevedo lideró proyectos de estrategia y transformación para los mayores retailers y empresas de bienes de consumo, acumulando un profundo conocimiento sobre las dinámicas de mercado, construcción de marca y operación de redes en el retail.

RM