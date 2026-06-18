Sebastián Böttcher es el nuevo CEO de Interbanking

Interbanking designó a Sebastián Böttcher como nuevo CEO de la compañía. En su nuevo rol, será el responsable de liderar la evolución de la firma y buscará potenciar a las organizaciones creando un ecosistema digital financiero confiable.

Böttcher forma parte de Interbanking desde 2022, donde se desempeñó como CCO e impulsó activamente la transformación del negocio, poniendo en valor la suite de soluciones desarrollada durante los últimos cuatro años. En el mundo financiero, cuenta con una sólida trayectoria en compañías como Citi, Banelco, Prisma, Brubank y Nubi.

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De profesión, es Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica Argentina, posee un MBA del IAE Business School y una amplia experiencia liderando procesos de desarrollo, innovación y transformación.

“Es un orgullo para mí liderar Interbanking, una compañía que no para de crecer e innovar, que busca adaptarse a los nuevos desafíos de un mercado cada vez más ágil y competitivo. Hay una vara alta, con buenos resultados y expansiones en el portafolio de productos, y confiamos en seguir impulsandonos a mejorar. Continuaremos poniendo al cliente en el centro, trabajando con escucha activa y espero sumar mi impronta personal en esta nueva etapa, ahora como CEO”, afirmó Bötcher.

RM