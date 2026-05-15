Del “ya fue despachado” al “¿dónde está mi pedido?”: cómo Internet volvió a la logística el punto más sensible del consumo

Cada 17 de mayo se celebra el Día Mundial de Internet, una fecha que suele poner el foco en la conectividad, la tecnología y la digitalización. Pero hay un cambio mucho más concreto —y cotidiano— que explica hasta qué punto Internet transformó la vida de las personas: cambió radicalmente la forma en la que consumimos y, sobre todo, lo que esperamos cuando compramos. Hace veinte años, comprar implicaba tiempo. Había que recorrer locales, llamar por teléfono, adaptarse a horarios y esperar. Mucho. Hoy el consumidor compara precios desde el celular, compra en segundos y quiere saber exactamente dónde está su pedido, cuándo llega y qué pasa si algo falla. Internet no solo aceleró procesos. Acortó la paciencia.

Ese cambio transformó por completo al e-commerce. En sus comienzos, vender online era una novedad. El objetivo era lograr que alguien confiara en poner la tarjeta en una página web. Pero una vez superada esa etapa, apareció un problema mucho más complejo: cumplir con la experiencia prometida. Ahí fue donde la logística dejó de ser “la parte final” de una compra para convertirse en uno de los factores más determinantes del negocio.

Hoy, detrás de una operación online, se activan sistemas de stock, pagos, atención al cliente, distribución y seguimiento en tiempo real. Todo tiene que funcionar coordinadamente. Porque el consumidor ya no mide solo el producto o el precio. Mide la experiencia completa. Y la experiencia se rompe muy rápido. De hecho, gran parte de los reclamos en comercio electrónico ya no tienen que ver con lo que se compró, sino con cómo fue entregado. Demoras, falta de información, cambios de horario o incumplimientos terminan afectando mucho más que una operación puntual: afectan la confianza.

Impulsar el acceso al Internet: un compromiso de las empresas tecnológicas

Eso también explica por qué la logística pasó a ocupar un lugar tan crítico en la economía digital. Lo que antes era una estructura operativa relativamente invisible, hoy impacta directamente en la reputación de cualquier marca. La velocidad de Internet redefinió la velocidad esperada para todo lo demás.

Pertenezco a una generación que vivió el paso completo de una economía analógica a una economía en tiempo real. Desde repartir CVs físicos pegando carteles en el taxi de mi padre hasta trabajar con operaciones integradas a plataformas digitales, el cambio no fue solamente tecnológico: cambió la mentalidad del consumidor y la presión sobre las empresas. Hoy un cliente puede esperar una demora. Lo que no tolera es no tener información, visibilidad o respuesta. Y eso obliga a repensar mucho más que la tecnología. Obliga a revisar procesos, estructuras y formas de responder. Porque el consumidor digital no compara solamente productos: compara experiencias. Y muchas veces recuerda más cómo llegó un pedido que el producto en sí.

Quizás el mayor cambio que dejó Internet no sea tecnológico, sino cultural. Nos acostumbró a la inmediatez, a la respuesta permanente y a la idea de que todo debería funcionar en tiempo real. El problema es que las personas cambiaron mucho más rápido que las empresas y allí se centra nuestro desafío fundamental.

*Especialista en e-commerce y fundador de Fixy Logística