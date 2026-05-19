Hay una versión de tu marca circulando ahora mismo. ¿La conocés?

Hoy alguien puede decidir si confiar en tu marca sin abrir un solo link. Esto no es metáfora. Es literal. Y cambia todo.

Durante años construimos reputación desde la narrativa. Creando el mensaje correcto, dándole el tono adecuado y velando que el relato sea consistente. Funcionaba porque el proceso de descubrimiento era lento. La gente buscaba, comparaba, leía, preguntaba. Se formaba una opinión. Tenías tiempo. Tenías control. Podías corregir.

Ese proceso murió.

Hoy la reputación se consume a modo de título. Un modelo de inteligencia artificial responde en tres líneas con tono de certeza. TikTok muestra "lo que se dice" antes de que hayas buscado nada. Google reconoció que cerca del 40% de los jóvenes ya no usa Google Maps para buscar un restaurant: van directo a TikTok o Instagram. No buscan información. Buscan señales. Contexto visual. Validación social. Y TikTok no solo capitaliza ese comportamiento: lo está diseñando, incorporando fichas de lugares, reseñas, resultados estructurados. Hoy ya es un buscador cultural.

El algoritmo reconstruye tu marca a partir del rastro que dejaste, te guste o no, lo hayas planeado o no.

Y acá está la trampa que nadie está mirando: los motores generativos no inventan reputación. La sintetizan. Toman todo lo que existe sobre vos en el ecosistema digital y arman una respuesta. Si tu huella es coherente, sólida y validada por terceros, la síntesis tiende a ser justa. Si es fragmentada, desactualizada o contradictoria, el sistema completa los huecos igual. Sin aviso. Sin apelación. La diferencia entre lo que una marca cree que es su reputación y lo que el sistema sintetiza puede ser abismal, y la mayoría de las organizaciones ni lo sabe.

La pregunta que deberías estar haciéndote no es dónde aparecés. Es qué responde la IA sobre vos o tu marca.

Eso redefine el rol de la comunicación de raíz. Ya no alcanza con hablar bien. Hay que diseñar una huella digital que sobreviva la síntesis: una fuente de verdad propia, estable y actualizable. Que tenga consistencia semántica entre todos los canales y terceros que validen, no solo medios, también analistas, academia, comunidades. Y capacidad de salir rápido y claro cuando la conversación ocurre, porque la ausencia hoy se lee como culpa o incapacidad.

Muy pocas organizaciones están haciendo algo todavía más urgente: auditar cómo las resume la inteligencia artificial. Qué responde un modelo cuando alguien pregunta si sos confiable. Qué aparece en TikTok cuando buscan tu nombre. Esos son los nuevos puntos de contacto reputacional, y la mayoría ni los está mirando.

Esto ya es obligatorio. Las organizaciones que lo entiendan antes no van a tener solo mejor imagen: van a tener ventaja competitiva real, en confianza, en descubrimiento, en resiliencia frente a la crisis.

La reputación dejó de ser narrativa. Es arquitectura. Es huella. Es infraestructura algorítmica.

Y quien entienda cómo construirla hoy, va a definir cómo lo interpretan mañana.

*Reputation Latam Director en Newlink