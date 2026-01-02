5 promesas de Elon Musk que no se cumplieron

El 2025 de Elon Musk será recordado principalmente por tres aspectos; el quiebre de su relación con Donald Trump, el meteórico crecimiento de su patrimonio y las grandes promesas incumplidas.

Es bien sabido que el dueño de Tesla y Space X, entre otras, suele ser muy grandilocuente a la hora de hacer anuncios. A la vista de los resultados, los más benevolentes con el empresario podrían definirlo como un optimista incurable. Para los más críticos, Musk es un "vende humo".

Para empezar habrá que remontarse a los primeros meses del 2025 y su incursión en la política. Con el ascenso de Trump al poder, Musk se convirtió en el titular del DOGE (el Departamento de Eficiencia Gubernamental). Este departamento tenía el objetivo de controlar los gastos del Estado y cortar aquellos que eran considerados innecesarios.

Durante su gestión, Musk juró eliminar 2 billones de dólares de despilfarro federal. Sin embargo, el resultado estuvo lejos de ser el prometido. Según diversos análisis independientes el gasto público incluso aumentó de forma paradójica durante su mandato, y muchos de los recortes prometidos se disolvieron en la nada o, peor aún, desencadenaron crisis humanitarias como la de los programas de USAID (la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, desmantelada por el gobierno de Donald Trump.

Fuera del aspecto gubernamental, el Elon Musk empresario también había hecho algunas promesas para este 2025 que terminaron por no llevarse a cabo.

No cabe dudas que Tesla es su gran caballito de batalla y por eso no es inusual que las expectativas de los inversores y usuarios con respecto a esta compañía sean muchas. Una de sus promesas más recordadas es la llegada masiva de los robotaxis de Tesla.

El hombre más rico del mundo le había asegurado a sus que para finales de año "la mitad de los estadounidenses" tendría acceso a esta revolucionaria red de transporte autónomo. Si bien los robotaxis sí existen, su servicio está limitado a Austin, Texas. Es más, ni siquiera a toda el área metropolitana.

De hecho, conductores de seguridad de carne y hueso siguen firmemente en su puesto, exigidos tanto por las autoridades como por los protocolos internos de seguridad.

Otra promesa incumplida relacionada con la empresa dedicada a los automóviles es la producción de la segunda generación del Tesla Roadster. Según información de el medio El Mundo de España, el Roadster 2G fue presentado en noviembre de 2017 con la promesa de producción para 2020. En su momento, Musk comunicaba que estaría listo "en 12-18 meses". Lamentablemente, el 2021 pasó sin haber comenzado la producción, y lo mismo pasó con el 2022, 2023 y 2024.

En octubre de 2025, fue el propio Sam Altman quien emitió un queja al respecto, argumentando que dejó un depósito en 2018 y que todavía no había no conseguido siquiera un reembolso.

Pocos días después, en el pódcast de Joe Rogan, Musk prometió una demostración "inolvidable" antes de fin de año y aludió a tecnologías "de coche volador" sin confirmar detalles. Un mes más tarde, en la reunión de accionistas de noviembre de 2025, Tesla volvió a aplazar el lanzamiento al 1 de abril de 2026 y la producción a 2027.

En el frente de la inteligencia artificial, a través de xAI, Musk había pintado 2025 como el año de la AGI, la inteligencia artificial general capaz de razonar como un ser humano. Con el paso de los meses, este objetivo se transformó en otro blanco esquivo, pospuesto a "los próximos años" con creciente vaguedad. Los investigadores del sector han señalado que acumular potencia de cálculo no basta: los modelos actuales siguen presentado debilidades embarazosas y esa tendencia a las "alucinaciones" que socava cualquier pretensión de fiabilidad para trabajos realmente complejos y de nivel "humano".

Por último, la "conquista de Marte". Es sin dudas su promesa más ambiciosa y la que más interés genera. En 2011, en una entrevista con The Wall Street Journal, Musk prometió llevar a un ser humano a Marte en 10 años. En 2016, en la conferencia Code 2016 de Recode, el multimillonario sudafricano desplazó el objetivo más adelante: "Si las cosas salen según lo previsto, deberíamos poder enviar personas probablemente en 2024, con llegada en 2025".

El 2025 transcurrió, el hombre no llegó al "Planeta rojo", pero Musk volvió a prometer que para más tardar 2050, las primeras colonias marcianas comenzarán a construirse. Solo el tiempo dirá si está nueva promesa se hará realidad o quedará como un sueño más del hombre más rico del mundo.

