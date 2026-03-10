Cómo reaccionó el mundo corporativo tras la promulgación de la reforma laboral

El viernes pasado se promulgó la “Ley de Modernización Laboral” en Argentina. Consultados sobre las primeras percepciones después de que el Senado aprobara definitivamente la norma el 27 de febrero, desde la consultora Michael Page afirman que esta reforma, al momento, no viene determinando por sí sola decisiones de contratación, reducción o gestión de personal.

“Las empresas continúan definiendo sus equipos principalmente en función de las condiciones del mercado, las oportunidades de crecimiento o la necesidad de mejorar productividad. En términos generales, la normativa no está actuando hoy como un factor decisivo que acelere o frene proyectos de expansión o contratación. Los cambios no han desplazado prioridades estratégicas de los gerentes de Recursos Humanos” sostiene Francisco Scasserra, Director en Michael Page.

Desde la consultora, expresan que las reducciones o expansiones de las líneas de trabajo están vinculadas principalmente a la situación particular de cada industria, más que a movimientos derivados de la reforma laboral. De acuerdo con sus indicadores, los sectores que trabajan en brindar servicios, tecnología o aquellos vinculados con la energía y los recursos naturales seguirían liderando la generación de empleo a lo largo del año.

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Actitud de observación en las compañías

La puesta en práctica de varios cambios que hace la nueva normativa está en un “vamos viendo”. “Muchas organizaciones están adoptando una postura de wait & see, evaluando posibles implementaciones antes de tomar decisiones estructurales”, según los consultores de Michael Page.

Por ejemplo, en temas específicos como las “horas extra”, de acuerdo con la nueva ley, el empleador y el trabajador podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias de trabajo y se podrá utilizar un banco de horas de modo de compensar la mayor jornada de algún día con la menor de otro, siempre y cuando no se supere el máximo legal de la jornada semanal.

Sin embargo, “algunas empresas, especialmente aquellas que prestan servicios a otros países, evalúan mantener ciertos beneficios más allá de lo que establezca la nueva ley, mientras observan qué decisiones toman otras organizaciones”, comenta Ezequiel Arcioni, director en Michael Page. Desde la consultora advierten sobre el peso de las compensaciones no remunerativas a la hora de atraer y fidelizar talento.

Otro ejemplo de ello lo representa, por ejemplo, el acompañamiento en los proyectos personales. De acuerdo con los consultores, al menos en el segmento de talento medio a ejecutivo, se trata de un factor decisivo en el nivel de satisfacción laboral. Por eso, aunque la nueva ley no modifica cuestiones tales como la licencia por el nacimiento de hijos de los colaboradores, probablemente las compañías mantengan las licencias adicionales a las legales para los progenitores.