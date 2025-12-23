Crisis laboral: 7 de cada 10 jóvenes trabajan en la informalidad

Sin dudas uno de los grandes temas a solucionar en Argentina es la informalidad laboral. Actualmente, el 43,3% del total de los trabajadores se encuentra en empleos que no están cubiertos por la legislación relevante, ya sea laboral, impositiva o de la seguridad social.

El hecho se agrava aun más si se tiene en cuenta que casi el 70% de los afectados son jóvenes de entre 16 y 24 años. Así se desprende del informe coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, y elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Cabe señalar que en el segundo trimestre de este año, el 38% de los trabajadores informales eran pobres, mientras que esa cifra se reducía al 5% para los trabajadores formales.

Los trabajadores de entre 45 y 64 años (60 años en el caso de las mujeres) son quienes experimentan la tasa de informalidad más baja (34,6%). Le sigue en incidencia el grupo de entre 25 y 44 años (42,9%). En tanto, el grupo etario de 65 años (60 años en las mujeres) y más tiene una tasa de informalidad del 53,1%.

Por lo tanto, la mayor incidencia de la informalidad se da tanto al comienzo de la vida laboral como en su etapa final.

Educación y su relación con la informalidad laboral

El nivel educativo es otra dimensión de gran relevancia en el análisis de la incidencia y composición de la informalidad: a mayor nivel educativo alcanzado menor es la incidencia de la informalidad. La tasa entre los trabajadores con nivel educativo universitario en el segundo trimestre de 2025 fue del 17,8%; 25,3 puntos porcentuales adicionales (43%) fue la tasa entre los trabajadores con nivel educativo intermedio (secundario completo o universitario incompleto), para alcanzar el 65,1% entre los trabajadores que no completaron la educación media.

Se desprende, entonces, que los trabajadores de menor capital humano experimentan, aproximadamente, una probabilidad de ser informales 4 veces más elevada que la que experimentan los de mayor nivel educativo.

La tasa de informalidad femenina supera a la masculina en casi todos los grupos etarios, con excepción del tramo de edad entre 16 y 24 años. Cuando se combinan ambos atributos se observa que son los hombres jóvenes quienes exhiben la tasa de informalidad promedio más elevada, del 67,3%. En el otro extremo, los hombres de 45 a 65 años registran la tasa de informalidad más baja de todos estos grupos (33,7%).

