Motorola lleva el NFC a toda su línea y presenta una nueva versión del moto g06

Motorola anunció una nueva versión del moto g06 con tecnología NFC y se convirtió en el único fabricante de smartphones en Argentina que ofrece esta funcionalidad en todo su portafolio actual. La compañía busca capitalizar el crecimiento de los pagos digitales y reforzar su presencia en el segmento de entrada con un equipo que incorpora una característica que hasta hace poco estaba reservada para modelos de mayor precio.

La incorporación del chip NFC (Near Field Communication) permite realizar pagos contactless desde el celular, utilizar billeteras digitales como Google Wallet, acreditar cargas de la tarjeta SUBE, vincular accesorios Bluetooth con un solo toque y transferir datos entre dispositivos cercanos. Según destacó la empresa, todos los equipos lanzados a partir de mayo de 2026 cuentan con esta tecnología integrada.

El nuevo moto g06 con NFC se posiciona como el smartphone más económico de Motorola en ofrecer esta función. El equipo tiene un precio de lanzamiento desde $239.999, mientras que la versión estándar sin NFC continúa disponible desde $219.999.

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Además de la conectividad NFC, el dispositivo incorpora una pantalla LCD HD+ de 6,88 pulgadas con tasa de refresco de hasta 120 Hz, procesador MediaTek Helio G81 Extreme, cámara principal de 50 megapíxeles, batería de 5.200 mAh y certificación IP64 contra polvo y salpicaduras. También permite ampliar el almacenamiento mediante tarjetas microSD de hasta 1 TB.

La apuesta de Motorola se da en un contexto en el que los pagos digitales continúan expandiéndose en Argentina. La posibilidad de utilizar el teléfono como billetera virtual, validar cargas de transporte y acceder a servicios sin contacto se transformó en una de las características más demandadas por los usuarios, especialmente a medida que las fintech y las aplicaciones bancarias amplían sus funcionalidades.

Con esta estrategia, la empresa busca diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo, llevando funciones que antes eran exclusivas de la gama media o alta a dispositivos de entrada y reforzando su posición en uno de los segmentos de mayor volumen de ventas del mercado argentino.

RM