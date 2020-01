A cuánto llega la herencia millonaria de Kobe Bryant

Kobe Bryant amasó su fortuna por salarios, sponsors e inversiones en distintos negocios.

La muerte de la estrella de la NBA, Kobe Bryant, el domingo pasado en un accidente aéreo cuando cayó el helicóptero en el que viajaba junto a su hija, Gianna, no sólo deja un enorme dolor entre sus familiares y entre sus fans de todo el mundo, sino también una herencia que no sólo refleja sus éxitos en las canchas de básquet sino también en el mundo de los negocios: Bryant deja una fortuna estimada en u$s 600 millones.

El deportista logró convertirse en el segundo jugador de básquet más rico si se mide por los salarios que ganó durante sus 20 años de carrera (el primero es Kevin Garnett, con u$s 334 millones), con una suma de u$s 323 millones, según informa la revista Forbes.

A esto se suma los acuerdos de patrocinio que tuvo con 20 importantes marcas que tuvo desde que ingresó en la NBA, como Nike, Coca Cola, McDonald´s, Mercedes Benz y Hublot.

Por ejemplo, con Nike comenzó su relación en 2003 con un contrato por u$s 40 millones por tres años. El año pasado, esa suma habría sido de u$s 16 millones. La ropa y zapatillas deportivas asociadas a Bryant fueron un éxito en China, lo que llevó al jugador a visitar ese país todos los veranos boreales, en especial el 24 de agosto para el Mamba Day. Mamba es el apodo con que se conoce a Bryant y la fecha (24 por el día y 8 por agosto) son dos de los números que uso en sus camisetas para jugar al básquet. Nike en este país logró con el tiempo tener ganancias por u$s 6.000 millones, que crecen al 20% anual, y a Bryant le permitió asociarse con marcas como Mercedes y Alibabá, entre otras.

En 2016, cuando se retiró de la NBA, sus ganancias habían alcanzado los u$s 680 millones, lo que lo ubicó como uno de los atletas más ricos del mundo detrás de Tiger Woods, Floyd Mayweather y Michael Scchumacher. Pero el basquetbolista fue más allá: en 2013 estableció Kobe Inc. La primera inversión fue en la bebida deportiva BodyArmor, en la que compró el 10% por u$s 5 millones. Coca Cola le dio un espaldarazo cuando a esta marca cuando invirtió u$s 300 millones. Esto hizo que la compañía se valorizara en u$s 2.000 millones y que la inversión de Bryant se convirtiera en u$s 200 millones.

Otras inversiones del jugador fueron en sectores eco-friendly como The Honest Company o en medios como el sitio web The Player´s Tribune o LegalZoom.

También puso su dinero, en sociedad con el entrepreneur Jeff Stibel, en diversos emprendimientos como pequeñas startups como House of Sport y House Canary. Otros deportistas como Peyton Manning y Steph Curry también participaron de estas inversiones. Incluso escribió el guión, hizo la narración y produjo el corto animado Dear Basketball, que ganó un Oscar en su categoría en 2018.