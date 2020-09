Argentina tuvo superávit comercial por u$s 11.000 millones en lo que va del año

En los primeros ocho meses del año, la balanza comercial acumula un saldo positivo de u$s10.984 millones, mientras que en agosto tuvo un superávit de u$s1.436 millones, según informó hoy el INDEC.

A pesar del alto superávit logrado de enero a agosto, el Banco Central sigue con problemas para recuperar dólares para sus reservas, lo que lo llevó a tomar medidas como el súper cepo para evitar la sangría de la divisa norteamericana.

El mes pasado se exportó por u$s4.983 millones (un 11,3% menos en la comparación con agosto de 2019) y se importó por u$s3.502 millones (una baja del 20,4% interanual).

El superávit comercial de agosto de 2020 fue u$s268 millones mayor al del mismo mes del año pasado, cuando llegó a u$s1.168 millones (como se mencion antes, el superávit de agosto de 2020 fue de u$s1.436 millones).

Respecto de julio, las exportaciones de agosto aumentaron 4,8% y las importaciones tuvieron un alza del 7%.Las ventas externas fueron u$s 630 millones menos por la baja de precios es decir, un 3,5%, y en las cantidades, que cayeron 8,1% en comparación a agosto de 2019.



Las importaciones tuvieron una baja de u$s 898 millones, por un descenso del 18,3% en las cantidades compradas y la contracción del 2,7% en los precios.

Las exportaciones del sector de productos primarios tuvo una mejora del 10,2%, pero hubo una baja del 30,6% en combustibles y energía, una caída del 26% en las manufacturas de origen industrial y un 12,3% en las de origen agropecuario.

Todos los rubros importados sufrieron una caída: en combustibles y lubricantes fue de 48,1%; las de piezas y accesorios para bienes de capital un 37,8%; las de vehículos automotores de pasajeros un 24,5%; bienes de capital 23,0%; de consumo 10,0%, e intermedios un 5,1%.

Los principales socios comerciales de Argentina en agosto fueron Brasil, China y Estados Unidos.

A Brasil se vendieron u$s 646 millones y se importó por u$s y777 millones, lo que dio un déficit de u$s 131 millones. En el intercambio con el Mercosur (en especial con Brasil) el déficit fue de u$s 1.047 millones de enero a agosto de este año.



También con el NAFTA (Canadá EE.UU. y México) la balanza comercial fue deficitaria por u$s 876 millones, lo mismo que con China, por u$s 1.033 millones.

En cambio, en agosto hubo superávit con los países asiáticos del grupo Asean por u$s 2.833 millones; con los del Magreb de África, por u$s 1.994 millones; con Medio Oriente, u$s 1.900 millones, y con la Inndia, por u$s 1.152 millones.