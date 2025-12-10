“Nos enfocamos en mejorar nuestros procesos de ventas”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Díaz: Nuestro rubro no fue ajeno a la realidad general de la economía. Dentro de nuestros planes mult-iescenarios teníamos esta alternativa recesiva y con apertura de importaciones, y hemos actuado en consecuencia dentro de nuestras posibilidades, revisando y mejorando costos, capacitando al personal y aprovechando los tiempos muertos, trabajando mucho en el ordenamiento de la planta productiva en general, enfocándonos sobre todo en mejorar nuestros procesos de ventas.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Díaz: La nueva planta fabril dedicada a la elaboración de muebles para cocinas fue el hito por excelencia de este año, fue un sueño hecho realidad para todos los integrantes de nuestra empresa. Respecto a la apertura de nuevos locales, hemos desembarcado en Salta, Gualeguaychu y Mendoza con muy buena aceptación del público.

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Díaz: El hecho de saber reconocer cuando se acerca una “tormenta” es parte fundamental de la supervivencia de una PyME. Por otro lado, estamos convencidos que es muy buen negocio ser buenas personas y actuar de manera honesta y transparente con todos los integrantes de Valenziana, eso nos une y nos permite afrontar los desafíos con mucha seguridad.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Díaz: Básicamente, posicionar la empresa en el nicho de cocinas a sabiendas que es un mercado muy profesional con empresas de primera línea.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Díaz: Nuestro foco va a estar puesto en dos pilares. Por un lado, en la apertura de nuevos locales como La Plata, Luján, Caleta Olivia y Formosa; entre otros lugares; y por otro lado empezar a hacer crecer el negocio cocinas.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Díaz: Dentro del plan 2025/2030 tenemos el centro logístico que, dependiendo del financiamiento, tal vez en 2026 empecemos con esa obra.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Díaz: En orden de importancia. A la hora de armar una estrategia. pensamos en las personas, la marca, las ventas y las finanzas.