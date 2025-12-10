"Nuestra industria necesita previsibilidad de largo plazo"

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Bittar: El 2025 fue un año de avances estratégicos para Holcim Argentina. A pesar del contexto desafiante, logramos sostener un nivel operativo sólido y continuar con nuestra estrategia de diversificación. Vamos a continuar con nuestro plan de crecimiento, tal como en los últimos 10 años, que hemos invertido más de u$s 300 millones en equipamientos, mejores, tecnología y nuevas adquisiciones.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Bittar: Este año logramos hitos significativos: inauguramos una nueva planta de hormigón en Zárate-Campana, adquirimos Horcrisa para fortalecer nuestra presencia en hormigones, y expandimos nuestra red Disensa, la más grande del país con casi 600 puntos de venta al cierre de este año. Además, dimos pasos concretos en nuestra estrategia de descarbonización, incorporando el primer camión 100% eléctrico para operación en cantera, un avance pionero en la industria local. También avanzamos con fuerza en innovación: desarrollamos nuevos morteros Tector para impresión 3D, ampliamos el alcance de Geocycle en soluciones circulares para la gestión de residuos y seguimos creciendo con productos de menor impacto ambiental, como ECOPlanet y ECOPact, que reducen entre un 30% y un 50% las emisiones de CO₂. En paralelo, el programa +Aliados continuó expandiéndose y hoy integra a más de 100 hormigoneras en diferentes partes del país, fortaleciendo un ecosistema federal de producción y empleo. Esta aceleración fue posible gracias a una estrategia sostenida en la diversificación del portafolio y la incorporación de nuevas tecnologías. En un contexto de menor actividad de obra pública, redoblamos la presencia en segmentos residenciales y en la red de distribución minorista, acercando soluciones accesibles y sostenibles a familias y profesionales de todo el país. Con la oferta integrada de cementos, hormigones, viguetas, pegamentos, pinturas e impermeabilizantes, hoy es posible construir el 80% de una vivienda promedio con productos de Holcim y sus compañías.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Bittar: De cara al 2026, anticipamos un año desafiante, en el que la macroeconomía y la competitividad logística seguirán siendo factores clave para la toma de decisiones. La industria necesita previsibilidad de largo plazo: reglas claras, financiamiento hipotecario y productivo, y políticas que estimulen la inversión en infraestructura. Creemos firmemente que si estas condiciones se fortalecen, el sector puede convertirse nuevamente en un impulsor decisivo del desarrollo económico.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Bittar: Nuestro enfoque para el próximo año será claro: invirtiendo como hace más de 95 años, adquirir compañías, ampliar nuestro portfolio de productos, invertir en eficiencia y digitalización, y acelerar nuestra transición hacia soluciones de bajo carbono. Seguiremos expandiendo la red Disensa, incorporando nuevas tecnologías productivas, fortaleciendo la economía circular y desarrollando categorías innovadoras que acompañen las tendencias globales de la construcción.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Bittar: Continuaremos invirtiendo con una visión de largo plazo, incorporando soluciones sostenibles y ampliando nuestra capacidad operativa. Somos optimistas respecto a lo que viene: la transformación de la construcción está en marcha, y nuestro compromiso es liderar combinando productividad, innovación y sostenibilidad.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Bittar: La palabra que guiará nuestra estrategia en 2026 será: “Ser el líder en soluciones integrales sostenibles para la construcción".