“La Argentina seguirá obligando a las empresas a gestionar riesgos en tiempo real”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Furman: El sector legal argentino atravesó un año de profunda transformación. No porque haya sido fácil, de hecho, no lo fue, sino porque obligó a todos a repensar prioridades, modelos de servicio y hasta mentalidades. La macro volvió a moverse más rápido que las certezas, y muchas compañías debieron reorganizarse, ajustar estructuras o replantear sus estrategias de crecimiento. En ese contexto, el asesoramiento legal tuvo que volverse más ágil, más integral y mucho más conectado con el negocio.

En Bomchil, este año nos dejó una convicción: la complejidad ya no es la excepción, es el punto de partida. Y cuando la complejidad es la norma, la respuesta no puede ser esperar “estabilidad” sino crear capacidades para operar aún sin estabilidad.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Furman: Aun así, 2025 también trajo oportunidades. Vimos un notable repunte en transacciones en sectores donde Argentina tiene ventajas claras (energía, minería, infraestructura y agroindustria), y acompañamos operaciones relevantes, litigios estratégicos y proyectos de inversión que venían postergados. Para nosotros, fue un año de crecimiento en áreas core como M & A, Recursos Naturales y Regulatorio.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Furman: El mayor aprendizaje del año -y la reconfirmación de una cultura interna- fue que el sector legal debe combinar profundidad técnica con velocidad, cercanía y sentido práctico. Bomchil lo ofrece y nuestros clientes nos lo reconocen explícitamente: menos burocracia, más soluciones concretas; menos diagnósticos extensos, más recomendaciones accionables; menos compartimentos estancos, más visión integral de negocio.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Furman: De cara a 2026, veo desafíos claros. La Argentina seguirá obligando a las empresas a gestionar riesgos en tiempo real, con marcos regulatorios que cambian rápido y sectores que se transforman a gran velocidad. Las compañías necesitarán equipos legales capaces de anticipar, no sólo de reaccionar. En paralelo, la competencia regional por inversiones será más intensa, y quienes no eleven estándares -calidad, tecnología y uso de IA, eficiencia y colaboración- quedarán atrás.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Furman: Pero también hay grandes oportunidades. Para Bomchil, 2026 es un año para ganar volumen en nuestras áreas estratégicas, profundizar nuestra participación en transacciones complejas y consolidar nuestra presencia en energía, infraestructura, litigios de alto impacto y negocios regulados. Además, estamos invirtiendo en capacidades nuevas: tecnología para mejorar procesos internos y modelos de trabajo más integrados entre prácticas.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Furman: Nuestro foco será claro: crecer sin perder la calidad que nos identifica, acompañando a clientes locales e internacionales que ven en la Argentina un mercado desafiante, pero también con potencial.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Furman: Si tuviera que elegir una frase guía para 2026 sería esta: “Escalar con sentido”. Escalar implica aumentar volumen, presencia y velocidad. Con sentido implica hacerlo manteniendo criterio, calidad y propósito. Esa será la brújula de BOMCHIL el próximo año.