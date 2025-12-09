“El paso de dos décadas de estancamiento a un ciclo de apertura exige realismo estratégico”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

MHR: Durante 2025 se consolidó la reactivación iniciada en 2024: el mercado legal argentino experimentó un crecimiento en transacciones y proyectos de inversión, especialmente en los sectores de petróleo y gas. El impulso provino de iniciativas de gran escala, como el desarrollo de infraestructura vinculada a Vaca Muerta Sur y la reconfiguración logística del crudo hacia puertos de exportación. También se destacó la reactivación y optimización de los flujos por el Oleoducto Trasandino para exportar a Chile, así como el avance de los proyectos de GNL. Esta agenda catalizó compraventas de activos y empresas en el upstream, con operaciones relevantes que reordenaron portafolios y habilitaron nuevas asociaciones estratégicas. A nivel macroeconómico, un marco regulatorio más previsible —incluyendo el RIGI— y el retorno del financiamiento para inversiones en infraestructura permitieron operaciones importantes en Vaca Muerta y proyectos para la construcción de nuevos gasoductos destinados al suministro de gas para los proyectos de GNL.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos o logros en 2025?

MHR: Rediseñamos nuestra organización para competir en un mercado más exigente, priorizando aún más la calidad y la velocidad de respuesta. Implementamos un modelo orientado a proyectos complejos, con mayor interacción interdisciplinaria y análisis de desempeño. Incorporamos herramientas de inteligencia artificial y gestión contractual. Además, actualizamos nuestra propuesta de valor para captar talentos jóvenes, ofreciendo programas de formación y capacitación intensiva. Nos enfocamos en atraer a los mejores talentos disponibles. En la Argentina actual, esto representa un desafío enorme para los estudios jurídicos, ya que han dejado de ser la opción preferida para las nuevas generaciones. Muchos jóvenes se inclinan por oportunidades en el exterior, el trabajo remoto para firmas internacionales o posiciones en departamentos legales internos de empresas. Si bien los estudios jurídicos de primer nivel siguen ofreciendo la mejor formación profesional frente a otras alternativas, después de dos décadas de estancamiento del mercado y en el nuevo contexto de aspiraciones de los jóvenes, hemos pasado a ser una alternativa más entre varias. Por eso, nuestra estrategia de atracción y retención de talento se enfocó en comprender estas nuevas motivaciones y adaptar nuestra propuesta para resultar atractivos a las nuevas generaciones.

También logramos crecer en la prestación de servicios a clientes con operaciones en otros países de la región, compitiendo exitosamente con las opciones tradicionales de firmas globales.

Fortuna: ¿Qué lecciones clave dejó 2025?

MHR: El paso de dos décadas de estancamiento a un ciclo de apertura exige realismo estratégico: dejar atrás inercias, profesionalizar la gestión y aprovechar ventanas de oportunidad con estándares de exigencia adaptados a las nuevas necesidades del talento. Si bien la inteligencia artificial no reemplaza al abogado, aquellos profesionales que no la integren en su práctica serán superados por quienes sí lo hagan.

Fortuna: De cara a 2026, ¿cuáles son los principales desafíos para su negocio en el contexto local?

MHR: El desafío central es extender nuestro liderazgo en energía a otras áreas intensivas en capital y regulación, demostrando que nuestra propuesta de valor —conocimiento profundo del negocio, participación activa de los socios e inigualable velocidad de respuesta— es replicable en otros sectores. Esto implica un mayor posicionamiento de marca fuera del “core” energético, profundizar la cobertura y seguir fortaleciendo nuestras capacidades en financiamiento estructurado y fusiones y adquisiciones.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento priorizarán en 2026? ¿Dónde pondrán el foco?

MHR: Priorizaremos sectores en los que nuestras ventajas competitivas puedan escalar, particularmente minería, sector eléctrico, financiamiento, mercado de capitales y fusiones y adquisiciones. Prestaremos especial atención al sector eléctrico, que, tras décadas de falta de inversión privada y a partir de los cambios regulatorios implementados este año, proyecta importantes inversiones.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes o inversiones más importantes previstos para 2026?

MHR: Estamos trabajando intensamente en planes que venimos desarrollando desde 2024. Hemos avanzado de manera significativa en nuestra institucionalización como firma de servicios legales adaptada a las exigencias del mundo actual y preparada para competir en las grandes ligas. Hoy, la Argentina nos brinda una oportunidad para crecer y ese es nuestro objetivo.

Fortuna: En una frase: ¿cuál será el concepto que guiará su estrategia en 2026?

MHR: Crecimiento, sin perder el valor de nuestra marca.