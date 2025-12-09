“Lo que las empresas dicen y hacen es hoy uno de los activos más valorados por sus audiencias”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Cancian: El año 2025 fue, para el mundo de los negocios y la comunicación corporativa, un año complejo y de constantes redefiniciones. Con un mercado más lento, decisiones de inversión postergadas y un entorno político y económico en transición, las compañías se vieron obligadas a revisar planes, priorizar inversiones y replantear cómo se relacionan con sus públicos clave. La comunicación dejó de ser un recurso únicamente táctico para convertirse en una herramienta central a la hora de construir confianza, gestionar expectativas y sostener la reputación en un contexto desafiante. En Burson Argentina, leímos 2025 como un año en el que teníamos que consolidar nuestra propuesta de valor: ser una firma de comunicación estratégica y reputación que combina visión de negocio, creatividad, datos e innovación. Aun con un contexto más pausado, mantuvimos un rumbo de crecimiento sostenido, un pilar innegociable de nuestra filosofía corporativa. Profundizamos nuestra oferta integrada, articulando comunicación corporativa, gestión de marca, asuntos públicos, comunicación interna, data & analytics y training ejecutivo, siempre con el objetivo de acompañar a los clientes en decisiones complejas y en procesos de transformación. Al mismo tiempo, avanzamos en nuestra integración con la red global de Burson, ampliando capacidades regionales y acceso a herramientas y metodologías de clase mundial.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Cancian: Entre los hitos del año destaco tres. Primero, la expansión y diversificación de nuestra cartera de clientes, sumando industrias y perfiles de compañía muy distintos entre sí, lo que enriqueció nuestra mirada y nos obligó a diseñar soluciones a medida. Segundo, el fortalecimiento de nuestra oferta integrada, que nos permitió abordar desafíos complejos desde múltiples ángulos –negocio, reputación, regulatorio, interno– con equipos multidisciplinarios. Y tercero, el desarrollo de nuevas capacidades en inteligencia artificial aplicada a la comunicación y la gestión de issues, que nos dio mayor velocidad de análisis, mejor segmentación y más herramientas para anticipar escenarios.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Cancian: Los desafíos de 2025 nos dejaron aprendizajes claros. Confirmamos que la consistencia entre lo que las empresas dicen y lo que hacen es, hoy, uno de los activos más valorados por sus audiencias. Entendimos también que la escucha –a clientes, colaboradores, reguladores, comunidades e inversores– es un componente irrenunciable de cualquier estrategia de comunicación efectiva. Y comprobamos que la agilidad ya no es opcional: los planes deben diseñarse con capacidad real de ajuste, con lectura permanente de contexto y con equipos capaces de tomar decisiones rápidas sin perder profundidad.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Cancian: De cara a 2026, vemos un entorno local que seguirá siendo exigente: cambios regulatorios, necesidad de consolidar la recuperación económica, redefinición de marcos laborales y productivos, y una ciudadanía que demanda mayor transparencia, responsabilidad y coherencia. Para los negocios, esto se traduce en la obligación de explicar mejor sus decisiones, mostrar impacto concreto y construir relaciones de largo plazo con sus grupos de interés. Al mismo tiempo, se abren oportunidades claras en sectores como tecnología, energía, consumo masivo, salud, servicios financieros y economía del conocimiento, donde la comunicación estratégica será clave para diferenciar propuestas, atraer inversiones y consolidar reputación.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Cancian: Nuestro foco para 2026 estará puesto en tres grandes frentes. En primer lugar, seguir robusteciendo nuestra oferta integrada, para acompañar a organizaciones que necesitan, simultáneamente, gestionar su reputación, navegar entornos complejos, impulsar transformaciones internas y activar sus marcas de manera relevante. En segundo lugar, profundizar el uso de IA e inteligencia de datos en toda la cadena de valor de la comunicación: desde el monitoreo y la escucha hasta el diseño, la ejecución y la medición de estrategias, siempre con una mirada responsable y centrada en las personas. En tercer lugar, invertir en talento: atraer, desarrollar y retener equipos diversos, con experiencia y habilidades complementarias, es la condición necesaria para sostener cualquier proyecto de crecimiento en Argentina.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Cancian: En términos de planes concretos, proyectamos ampliar nuestras capacidades consultivas en estrategia, reputación e innovación, sumar nuevas herramientas de análisis y medición, y seguir impulsando programas de formación tanto para nuestro equipo como para nuestros clientes, para que puedan integrar la comunicación y la reputación en el corazón de sus decisiones de negocio. También continuaremos expandiendo y diversificando nuestra base de clientes, acompañando tanto a grandes grupos empresariales como a compañías que están dando pasos decisivos en su profesionalización comunicacional.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Cancian: Si tuviera que condensar nuestra mirada del próximo año en una sola idea, diría que la palabra que guiará nuestra estrategia en 2026 será “crecimiento sostenido”: crecer no a cualquier costo, sino de forma responsable, integrada y medible, creando valor para nuestros clientes, para nuestras personas y para nuestro accionista, y aportando a una conversación pública más sólida, transparente y constructiva en la Argentina que viene.