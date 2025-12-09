“La volatilidad en la demanda, los costos logísticos y la presión competitiva obligan a trabajar con procesos más ágiles”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Piquín Gallo: El 2025 fue un año de fuertes desafíos, pero también de grandes oportunidades para nuestra industria. Nos encontramos con un mercado mucho más competitivo y exigente, lo que nos impulsó a ser más eficientes y a profundizar nuestra estrategia basada en valor agregado. Desde Epson reforzamos nuestro enfoque en soluciones sostenibles, tecnológicamente avanzadas y amigables con el medio ambiente, un eje que hoy es central para nuestros clientes y para el desarrollo de la industria. En nuestras tres unidades de negocio —consumo, comercial (soluciones B2B) e industrial (producción textil, comunicación visual y etiquetas)— logramos crecer tanto en revenue como en participación de mercado, consolidando nuestro liderazgo en la región.

Apostamos a continuar invirtiendo en el mercado local con estructura comercial sólida, presencia territorial y un servicio postventa de excelencia, porque entendemos que acompañar a nuestros clientes con cercanía y soporte es clave para su éxito y el nuestro.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos o logros de la compañía durante este año?

Piquín Gallo: Uno de los hitos más destacados fue la ampliación de nuestra oferta para el negocio de producción textil con el lanzamiento de la línea DTFilm, incluyendo la impresora Epson G6070, que nos permitió ingresar a un segmento en el que la compañía no estaba presente. En este primer año logramos duplicar nuestro plan anual en Latinoamérica, demostrando que el mercado valora soluciones estables, eficientes y con la calidad aspiracional que caracteriza a Epson.

En paralelo, nuestras soluciones industriales para impresión de etiquetas Epson SurePress, entre ellas los modelos L4733AW y L6534VW, tuvieron un desempeño sobresaliente, también duplicando el plan anual. Cada vez más empresas migran de la tecnología flexográfica tradicional a soluciones digitales Epson, impulsadas por la necesidad de producir tiradas cortas, personalizadas, con mayor flexibilidad y con costos operativos predecibles.

Nuestra propuesta no solo ofrece calidad superior, sino también procesos más limpios, simples y amigables para el usuario, algo muy valorado por la industria actual.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Piquín Gallo: El 2025 nos dejó aprendizajes muy significativos. En primer lugar, confirmó que la agilidad y la capacidad de adaptación son esenciales para operar en contextos cambiantes. La rapidez para ajustar estrategias comerciales, optimizar procesos y responder a las necesidades del mercado fue determinante para sostener el crecimiento. También reafirmamos la importancia de invertir de manera consistente en innovación, sostenibilidad y valor diferencial. Estos pilares no solo fortalecen la propuesta hacia el cliente, sino que también generan relaciones más sólidas y de largo plazo.

A nivel operativo, comprobamos que contar con canales de venta capacitados y un servicio postventa robusto es un factor crítico. La especialización técnica y la cercanía en la atención marcan una diferencia tangible en la experiencia de nuestros usuarios. Finalmente, este año nos enseñó que el crecimiento sostenido se logra combinando escucha activa, excelencia operativa y una visión estratégica clara orientada a transformar la industria. Esa combinación nos permitió superar los desafíos y consolidar nuestra posición como líderes en múltiples mercados.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Piquín Gallo: El principal desafío será continuar navegando un contexto económico que exige mayor eficiencia operativa, precisión en la planificación y una rápida capacidad de adaptación. La volatilidad en la demanda, los costos logísticos y la presión competitiva obligan a trabajar con procesos más ágiles, con una cadena de suministro robusta y con una estrategia comercial disciplinada.

Otro desafío clave será acompañar a nuestros clientes en su propia transformación digital y productiva, ayudándolos a optimizar sus operaciones en un entorno donde la sostenibilidad, la personalización y la reducción de residuos son cada vez más relevantes.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Piquín Gallo: Para 2026 vemos oportunidades muy claras en tres frentes:

Producción textil digital , especialmente en tecnologías como DTFilm y sublimación, que continúan expandiéndose por la necesidad de producir rápido, bajo demanda y con menor desperdicio.

, especialmente en tecnologías como DTFilm y sublimación, que continúan expandiéndose por la necesidad de producir rápido, bajo demanda y con menor desperdicio. Etiquetas y empaques digitales , donde cada vez más compañías migran de procesos tradicionales hacia soluciones flexibles, eficientes y con calidad superior, como la familia Epson SurePress.

, donde cada vez más compañías migran de procesos tradicionales hacia soluciones flexibles, eficientes y con calidad superior, como la familia Epson SurePress. Soluciones B2B orientadas a la eficiencia y la sostenibilidad, especialmente con la línea Epson WorkForce con tecnología PrecisionCore e impresión en frío. Esta propuesta representa una evolución frente a las soluciones láser tradicionales, eliminando el uso de tóner y reduciendo significativamente el consumo energético. Cada vez más empresas buscan equipamiento confiable, de alta velocidad, con menor impacto ambiental y costos operativos totalmente predecibles, y la tecnología PrecisionCore se ha consolidado como el estándar para responder a esa demanda.

Nuestro foco estará en profundizar la presencia en estos segmentos, potenciar el desarrollo de canales especializados y acompañar al cliente con una experiencia end-to-end: consultoría, instalación, capacitación y servicio postventa.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Piquín Gallo: Para el próximo año tenemos previsto continuar fortaleciendo nuestra operación en tres pilares:

Ampliación del portafolio de soluciones de producción, incorporando nuevas tecnologías para textil, comunicación visual y etiquetas que respondan a la creciente demanda de flexibilidad y personalización. Inversión en estructura comercial y técnica, sumando capacidades para estar más cerca del cliente, acelerar tiempos de respuesta y ofrecer un soporte postventa aún más sólido. Desarrollo y profesionalización del canal, con programas de capacitación, certificaciones y herramientas comerciales que permitan mejorar la capilaridad y elevar el estándar de servicio en toda la región.

Estas iniciativas buscan asegurar que nuestros clientes encuentren en Epson un socio confiable, innovador y preparado para acompañar su crecimiento.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Piquín Gallo: “Transformación sostenible con propósito”: integrar innovación, eficiencia y cuidado del medio ambiente para impulsar negocios más rentables y responsables.