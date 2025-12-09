“Argentina tiene todo para ser protagonista de la próxima revolución industrial”

Cuando miro hacia atrás y veo más de 100 años de presencia ininterrumpida de ABB en Argentina, siento un profundo orgullo por lo que hemos construido y una enorme responsabilidad por lo que viene. Somos líderes mundiales en tecnología que potencia la transformación de la sociedad y la industria hacia un futuro más productivo y sostenible, y nuestra radicación centenaria en el país nos posiciona como partners tecnológicos estratégicos para los grandes desafíos que enfrenta Argentina.

Este año hemos dado pasos concretos para fortalecer nuestra presencia. Inauguramos nuestro Centro de Capacitación Tecnológico Regional en la Ciudad de Buenos Aires, un espacio donde clientes, partners y estudiantes podrán experimentar, de primera mano, las soluciones de electrificación, robótica, automatización y motion que están transformando industrias en todo el mundo. Este centro representa nuestra apuesta por la transferencia de conocimiento y la formación del talento que liderará la próxima revolución industrial.

Paralelamente, dimos los últimos pasos para la certificación industrial sustentable de nuestra planta en Tucumán bajo nuestra iniciativa global "Mission to Zero". Este plan busca la reducción total de emisiones en todas las operaciones de ABB en los scopes 1 y 2 para el año 2030, tomando como base el año 2019. Desde Tucumán, abastecemos toda la región latinoamericana con los mismos estándares de fabricación global, demostrando que es posible producir con excelencia y responsabilidad ambiental.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

La coyuntura actual en la región es diversa y desafiante. En Argentina, Uruguay y Paraguay enfrentamos dinámicas económicas diferentes que nos obligan a desplegar nuestra capacidad de adaptación constantemente. Las nuevas reglas de mercado traen mayor competencia, pero también nos permiten mostrar nuestras ventajas comparativas: somos una empresa global con presencia local centenaria, conocemos profundamente cada sector industrial y respondemos con resiliencia, integridad y una visión de potenciar sustentablemente la capacidad productiva de nuestros clientes más allá de sus límites.

El marco del RIGI abre oportunidades extraordinarias. Nuestra longeva radicación nos convierte en el partner ideal para los proyectos de minería y energía que están llegando al país de la mano de empresas con las cuales ya trabajamos en el resto del mundo. Conocemos sus estándares, hablamos su lenguaje y podemos garantizar la misma calidad de servicio que reciben globalmente, pero con el valor agregado de nuestro conocimiento local y nuestra capacidad de respuesta inmediata.

Al mismo tiempo, seguimos acompañando a los sectores tradicionalmente fuertes de nuestra economía industrial general: el agro, la industria alimenticia, la manufactura. Estos sectores pueden llevar sus índices de performance mucho más allá con la tecnología adecuada, y ahí estamos nosotros para colaborar.

Un área donde estamos marcando el camino es la electromovilidad. Como sponsors globales de la ABB FIA Formula E, mostramos al mundo nuestro liderazgo en esta tecnología. Estamos acompañando activamente en la Ciudad de Buenos Aires en su evolución hacia el transporte eléctrico, trabajando con automotrices en sus planes de electrificación y colaborando con empresas energéticas en el despliegue de redes de carga en las principales rutas del país.

Un caso emblemático es nuestra colaboración con Buquebus, donde implementamos soluciones de electrificación para su buque 100% eléctrico Chona Zorilla. Estos proyectos concretos demuestran que la electromovilidad no es el futuro lejano, es el presente que estamos construyendo.

mujer líder en una industria tradicionalmente masculina, y como presidente de ABB para Argentina, Uruguay y Paraguay, tengo una responsabilidad adicional: demostrar que el talento no tiene género y que la diversidad fortalece nuestras organizaciones. ABB no solo importa tecnología; exportamos conocimiento al mundo. Profesionales argentinos lideran proyectos globales, ingenieros de nuestra región diseñan soluciones que se implementan en cinco continentes.

Hacia 2026

Mirando hacia 2026, veo sectores que están a punto de concretar su histórico potencial. La minería y la energía muestran señales claras de despegue. Pero también sectores como el agro pueden dar un salto cualitativo en productividad y sustentabilidad con la tecnología adecuada.

La mayor previsibilidad y estabilidad de coyuntura que se vislumbra permite a estos proyectos -y a toda su cadena de valor- tener mayor certeza en la concreción de sus objetivos. Y ahí es donde nuestra centenaria operación local y nuestra conexión global se vuelven diferenciales estratégicos.

Recorrimos 2025 con foco en la excelencia operativa, a través del compromiso fiduciario y el desarrollo de nuestras cuatro unidades de negocio: Electrification, Motion, Process Automation y Robótica. El equipo de ABB respondió al cliente y a sus respectivos sectores industriales con la calidad que nos caracteriza.

Entramos a 2026 convencidos de que Argentina tiene todo para ser protagonista de la próxima revolución industrial: talento, recursos naturales, capacidad productiva y, ahora, un marco de mayor previsibilidad. ABB está aquí, como lo ha estado durante más de un siglo, para acompañar ese crecimiento con tecnología de clase mundial, compromiso local y visión sustentable.