Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Tapiola: El 2025 fue un año marcado por la necesidad de adaptación permanente. En el sector de real estate vivimos un escenario mixto: por un lado, un mercado todavía condicionado por la macroeconomía, la volatilidad cambiaria y las demoras en el acceso al crédito; por el otro, una demanda más selectiva, que empezó a valorar con mayor claridad proyectos que aportan eficiencia, diseño inteligente y escalabilidad. Fue un año donde la creatividad empresarial volvió a ser tan importante como la estrategia financiera.

En este contexto, desde Spazios atravesamos un 2025 de consolidación. Avanzamos en nuevos desarrollos, fortalecimos procesos internos, ampliamos equipos y profundizamos nuestra mirada en productos que respondan a las necesidades reales del comprador de hoy: sustentabilidad económica, ubicación estratégica y calidad constructiva sin sobrecostos. También fue un año de aprendizaje en la gestión de tiempos, optimización de recursos y planificación a largo plazo en un país donde lo inmediato suele imponerse.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Tapiola: Entre los hitos del año puedo destacar tres: la expansión de nuestro portafolio de proyectos, la incorporación de nuevas tecnologías para acelerar procesos y mejorar la transparencia; y el fortalecimiento de vínculos con clientes e inversores que ven en la vivienda una reserva de valor aún en contextos inciertos.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Tapiola: Cada desafío enfrentado nos dejó la misma lección: la resiliencia empresarial se construye todos los días.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Tapiola: Para 2026 identifico dos grandes desafíos para el sector: la recuperación de la confianza y la previsibilidad de los costos. Sin una estructura macro más estable, la industria seguirá requiriendo modelos flexibles, decisiones ágiles y estrategias mucho más integrales. Aun así, vemos oportunidades claras como nichos de vivienda accesibles, proyectos de escala media con foco en primeras viviendas y desarrollos que incorporen servicios, espacios comunes funcionales y modelos de financiación más adaptados al contexto argentino.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Tapiola: En Spazios pondremos el foco en crecer de manera sostenida, ampliar la oferta en segmentos donde detectamos demanda real y avanzar con inversiones en gestión, tecnología y nuevos productos. El 2026 será un año para profundizar lo que funciona y para dejar atrás lo que no aporta valor: más soluciones concretas para quien necesita acceder a su vivienda.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Tapiola: Si tuviera que elegir una sola palabra para definir nuestra estrategia del próximo año sería: “CRECIMIENTO”.