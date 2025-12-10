“Argentina frente a la disrupción tecnológica y oportunidades de inversión”

El 2025 se despide dejando un panorama desafiante para la economía global y, al mismo tiempo, una ventana de oportunidades para la Argentina y las empresas. Fue un año positivo para KPMG ya que hemos podido cumplir con nuestros objetivos del plan de negocios, como también con las inversiones comprometidas en nuevas tecnologías que son clave para todos nuestros servicios.

Según la última encuesta “Global CEO Outlook” de KPMG, la confianza de los líderes empresariales del mundo cayó con relación a la economía global a su nivel más bajo en cinco años. No es un dato menor y se puede entender: el estudio refleja la incertidumbre que domina los negocios, marcada por tensiones geopolíticas, volatilidades y cambios regulatorios. A pesar de las dificultades, hay un optimismo prudente, y una mayoría considerable de líderes se concentra en la inversión en talentos para impulsar la recuperación del crecimiento. El 92 % de los CEO dijo que tiene planeado aumentar la nómina en el próximo año; y el 40 % prevé aumentos de sus ganancias superiores al 2,5 %, mientras que el 89 % proyecta que habrá operaciones de M&A. De acuerdo a la muestra, los principales obstáculos que pueden surgir para lograr el crecimiento se mantienen relativamente sin cambios con respecto a 2024: la ciberdelincuencia y la ciberinseguridad (79 %), la preparación o capacitación de la fuerza laboral en materia de IA (77 %) y la integración exitosa de la IA en los procesos de negocios (75 %), siguen siendo factores clave.

Sin embargo, en medio de este escenario, América latina emerge como un punto destacado en el mapa global de las expectativas de las inversiones en fusiones y adquisiciones de empresas (M&A). Esto surge con claridad de nuestro informe “Trazando rutas de valor” en el que se revela que el 62% de los 400 lideres empresariales de los principales mercados mundiales de 19 industrias estratégicas, considera que las oportunidades para realizar operaciones en la región “nunca han sido mayores”, un salto significativo respecto a 2023. Más aún, el 57% planea aumentar su actividad en el próximo año. Y el dato a destacar es que Argentina se encuentra en el radar de los inversores globales junto a Brasil, México y Chile. En este sentido, la entrada en vigor de la Ley Bases, y con ella el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), se presenta como el marco normativo que brinda previsibilidad y estabilidad jurídica, dos condiciones esenciales para atraer capital en sectores estratégicos como minería, energía, tecnología, infraestructura y agroindustria.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Otro aspecto para temar en cuenta del informe es que la empresa que no se reconvierta tecnológicamente corre el riesgo de desaparecer en la nueva economía digital. La transformación tecnológica seguirá siendo protagonista y principal aliada. La Inteligencia Artificial (IA) dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad que redefine la forma en que operan las empresas, compiten y se relacionan con sus clientes y consumidores. Van más datos sobre la importancia de la IA en estos tiempos. Una encuesta a 48 mil usuarios de todo el mundo elaborada por la Universidad de Melbourne y KPMG reveló que la Argentina muestra una mayor adopción, confianza y alfabetización en IA que los de las economías avanzadas. Por ejemplo, el 44% de los encuestados en Argentina considera que los beneficios de la IA superan los riesgos. Este valor está por encima del promedio global (42%) y de varios países desarrollados como EE.UU.,

La realidad se modifica a una velocidad que antes no ocurría, sobre todo en un país que está cambiando su paradigma y eso nos motiva a que tengamos como objetivo ser mejores y crecer cada año. Todo indica que Argentina entra en una fase de decisiones importantes para poder erradicar de raíz los problemas estructurales que arrastra desde hace décadas. Las condiciones están dadas y por eso creemos que 2026 podrá ser un año bisagra para que el país empiece a recuperar el tiempo perdido. En este sentido, las empresas deben transformarse y prepararse permanentemente para no perder competitividad siempre con la idea de que el mercado es el mundo, y por esa dimensión es que está lleno de oportunidades.

Desde KPMG asumimos el compromiso que implica la competencia tecnológica, la utilización de la IA en todos los procesos, la capacitación y retención de los mejores talentos, y la importancia de sostener las prácticas responsables que hacen a la calidad ambiental, a fomentar la educación de los jóvenes y a la igualdad de oportunidades, entre otros temas, compromiso que hemos comprometido con el Pacto Mundial de Naciones Unidas. La sostenibilidad ya no es un diferencial, sino una expectativa del mercado.

Somos optimistas de cara a 2026. El desafío será enfrentar los cambios que se están dando en el país con decisión y asumiendo los riesgos que ello implica para que las empresas podamos planificar inversiones que contribuyan al crecimiento y a crear trabajo.