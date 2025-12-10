“Gran parte de la industria argentina puede competir con el mundo”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Roo: El 2025 quedará registrado como un año que puso a prueba la resiliencia de todo el sector veterinario argentino. En un contexto signado por modificaciones regulatorias biológicas, ajustes en las campañas sanitarias y un incremento sostenido de los costos en dólares, la industria debió operar bajo una presión inédita. En CDV enfrentamos este escenario combinando visión de largo plazo, rigurosa planificación y la convicción de que la competitividad sólo se construye anticipándose a los ciclos y no reaccionando a ellos.

Venimos preparándonos desde hace largo tiempo para atravesar un proceso de transformación estructural. Si bien el programa económico actual apunta a reducir impuestos y ordenar variables macro, el denominado “costo argentino” sigue condicionando al entramado productivo. La dirección es la correcta, pero aún nos queda un año por delante en el que la adaptación seguirá siendo determinante para sostener la industria y acompañar al productor.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Roo: Entre los hitos que marcaron este 2025, la habilitación y puesta en marcha de nuestra tercera planta es, sin dudas, un acontecimiento histórico. Se trata de una inversión superior a los 100 millones de dólares iniciada en octubre de 2023, que hoy se traduce en una instalación de más de 15.000 m², ya aprobada por SENASA para comenzar a producir. Ejecutar un proyecto de esta magnitud en un contexto tan desafiante es un testimonio del compromiso que tenemos con la salud animal y con la competitividad del país. A esto se suma la apertura y el registro de productos en más de 20 nuevos mercados, consolidando nuestra expansión internacional.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Roo: Este año nos dejó valiosos aprendizajes, hablamos de una capacidad de adaptación que debió acelerarse incluso por encima de los tiempos habituales de la Argentina. En la producción de vacunas, donde los ciclos no son inmediatos, la respuesta debía ser ágil sin comprometer estándares de calidad ni continuidad operativa. El 2025 fue un punto de inflexión que reafirmó nuestra convicción: gran parte de la industria argentina puede competir con el mundo, y para hacerlo necesita preparación, flexibilidad y una estrategia sostenida en el tiempo.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Roo: Mirando hacia 2026, el desafío central será acompañar a un sector ganadero que continúa en una etapa de expansión con precios más favorables y expectativas de crecimiento. El rol de las herramientas preventivas será determinante para mejorar los índices de preñez y destete; estamos desarrollando soluciones biológicas de última generación para responder a esa necesidad con ciencia, precisión y tecnología.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Roo: Nuestro foco estratégico seguirá puesto en las exportaciones. Llevamos invertidos más de 12 millones de dólares en nuevos desarrollos, tecnología e infraestructura para impulsar un plan de expansión hacia más de 80 países. Avanzamos también en el desarrollo de un portafolio integral para nuevas especies, incluyendo cerdos, mascotas y aves, que tendrá su lanzamiento fuerte en 2027 con un set de vacunas innovadoras.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Roo: El 2026 será además el año operativo de nuestra Planta 3, una de las instalaciones de vacunas más grandes y modernas del mundo. Recibiremos más de 14 auditorías internacionales y realizaremos las pruebas finales de las nuevas vacunas en nuestro campo experimental. Un paso decisivo que profundiza y expande la posición global que la empresa ocupa, fortaleciendo nuestra capacidad de producir bajo los estándares más exigentes del mercado internacional.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Roo: Nuestra hoja de ruta para el próximo ciclo se apoya en un principio clave: eficiencia aplicada e innovación continua como palancas de crecimiento para expandir y robustecer la presencia global de CDV.