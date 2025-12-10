“La tecnología es hoy uno de los caminos directos para construir un país más moderno, inclusivo y competitivo”

Argentina vive un momento decisivo. La necesidad de modernizar el Estado, fortalecer infraestructuras críticas y mejorar la competitividad del país ha convertido a la tecnología en un pilar estratégico. La apertura de nuestras nuevas oficinas comerciales en Puerto Madero responde precisamente a esa realidad: estar más cerca del talento local y de una agenda nacional que exige soluciones innovadoras y confiables, capaces de acompañar un nuevo ciclo de desarrollo.

A lo largo de las últimas décadas, Indra Group ha participado en algunos de los proyectos tecnológicos más relevantes del país, muchos de los cuales siguen evolucionando y generando impacto. La modernización de los sistemas de gestión del tráfico aéreo es un buen ejemplo: gracias a la tecnología desarrollada por nuestro equipo, los cinco centros de control del espacio aéreo argentino operan con plataformas de última generación que permiten gestionar con mayor seguridad y eficiencia más de 230.000 vuelos anuales. No es solo innovación: es capacidad de proteger uno de los sistemas críticos más sensibles del país.

En materia electoral, nuestra tecnología también ha estado presente. La transmisión segura de certificados desde las escuelas, la digitalización, el procesamiento y el recuento provisorio de resultados se realizaron nuevamente este año con soluciones desarrolladas por nuestra firma, continuando así una trayectoria iniciada en 1997, y que se ha convertido en un estándar de confiabilidad institucional.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Lo mismo ocurre en el campo de la conectividad. El software satelital que proveemos a Arsat, instalado en estaciones terrestres distribuidas por todo el país, forma parte de una infraestructura clave para ampliar el alcance de las comunicaciones y fortalecer la soberanía digital. En el transporte ferroviario, más de 1.400 molinetes inteligentes instalados gracias a nuestra tecnología han mejorado la operación diaria de Trenes Argentinos y optimizado la experiencia de millones de usuarios. Y en los servicios esenciales, la plataforma digital que hoy permite que más de 15 millones de personas gestionen trámites vinculados a luz, gas y telecomunicaciones es otro ejemplo de cómo Indra Group trabaja para modernizar procesos que impactan directamente en la vida cotidiana.

Todo este recorrido nos invita a mirar hacia 2026 con una visión amplia y ambiciosa. Argentina tiene talento, dinamismo y una necesidad por transformar su matriz productiva. El país no parte de cero: cuenta con capacidades instaladas y una cultura en el ámbito técnico relevante. La pregunta hoy es ¿cómo integrar toda esa energía en una estrategia tecnológica de largo plazo que genere crecimiento sostenible, mejore la calidad de vida y fortalezca la competitividad?

Desde nuestra perspectiva, Argentina tiene condiciones para avanzar de manera acelerada en áreas clave: movilidad inteligente, transición energética, infraestructura crítica, seguridad, pagos digitales y gobierno digital. En cada una de ellas, podemos aportar soluciones que no solo modernizan, sino que también ordenan, simplifican y hacen más eficiente el funcionamiento de sistemas esenciales.

Pero la ambición va más allá: queremos que el país pueda convertirse en un hub regional de innovación. Eso implica que Argentina no solo adopte tecnología, sino que también la desarrolle, la escale y la exporte. Para lograrlo, se requieren más formación de talento, colaboración público-privada y un rumbo claro en inteligencia artificial, ciberseguridad, servicios en la nube y analítica avanzada. Nuestra organización está lista para acompañar ese proceso, impulsando capacidades locales y promoviendo la reindustrialización tecnológica.

En un mundo donde la soberanía digital se ha convertido en un activo estratégico, Argentina tiene una oportunidad histórica. La tecnología es hoy uno de los caminos directos para construir un país más moderno, inclusivo y competitivo. Y nuestra compañía está comprometida en ser un aliado confiable para ese trayecto.