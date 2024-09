Amazon: ¿Cómo funciona el sistema de Tarifa plana de US$ 5 para envíos internacionales?

Una nueva medida de Amazon beneficia a los usuarios de Argentina. La compañía del magnate Jeff bezos decidió incluir al país en su nuevo sistema de Tarifa Plana para envíos internacionales. De esta manera, los argentinos podrán comprar directamente en el sitio de Amazon en Estados Unidos y pagarán solo una tarifa de US$ 5 por el envío.

La plataforma de e-commerce más importante del mundo busca copar la estrategia que uso Marcos Galperin para ganar los mercados de Brasil y México, por ejemplo. En concreto, los países beneficiados son: Argentina, Bahamas, Islas Caimán, Ecuador, Trinidad y Tobago.

Amazon expande sus horizontes, ¿qué pasa con Argentina?

Productos más baratos con el nuevo sistema

Gracias al nuevo sistema de Tarifa Plana de US$ 5 para envíos a Argentina, algunos productos será más barato comprarlos en el exterior y traerlos que comprarlos en el país.

Un claro ejemplo son los productos tecnológicos e informáticos. Con la posibilidad de pagar con el dólar MEP, una persona puede ahorrar hasta $817.126,36 en productos como una Playstation 5.

está la posibilidad de comprar dólar MEP, guardarlo en una caja de ahorro en el banco y abonar con una tarjeta de débito de esa cuenta para no tener que pagar los impuestos del dólar tarjeta, lo que hace mucho más económica cada transacción.

En caso de usar el dólar MEP, una persona puede ahorrar hasta $817.126,36 en productos como una Playstation 5.

Así por ejemplo, la consola de Sony que en el país tiene un precio aproximado de $1.499.999, en Amazon su valor es de US$566.22 - $892.815,6 (dólar tarjeta) - $682.872,64 (dólar MEP).

Argentina es uno los países de América Latina que más exportan a Estados Unidos

Cómo funciona el servicio

Para hacer envíos económicos a la Argentina, Amazon apela al régimen de Pequeño envío vía Courier, regulado por la AFIP, que aplica a compras que no presuman finalidad comercial y tienen las siguientes condiciones.

Por un lado, los paquetes deben estar conformados por hasta tres unidades de la misma especie y no podrán superar los 50 kilos. Además, los paquetes no podrán estar valuados por precios superiores a los US$ 1.000. La persona que reciba el envío puede hacer hasta cinco pedidos al año y debe tener clave fiscal nivel 3 generada en la AFIP.

"No todos los productos aplican al envío con tarifa plana. Busca el mensaje “envío con tarifa plana” mientras compras para identificar los productos que aplican a la promoción. Cuando agregues los productos que aplican a la promoción de envío con tarifa plana a tu carrito de compras, verás esta opción aplicada automáticamente en tu carrito de compras y el descuento promocional aplicado al resumen de tu orden", explica el sitio web de Amazon.

La compañía puso una canasta de productos que, si están alcanzados por estos envíos ultra económicos, entre los que se encuentran productos de informática, belleza, juguetes, vestimenta, cuidado personal, hogar, calzado, libros, cocina y deportes.

Es importante considerar que los impuestos aduaneros vigentes en el país están contemplados en esta compra y afectan al precio final: Amazon los calcula y detalla antes de dar por finalizada la compra. En el caso de los libros, no aplica ningún impuesto y el envío se mantiene en US$ 5 por paquete.

Los envíos llegan por compañías de correo privadas, como Fedex o DHL, y no por Correo Argentino.

Sin embargo, los usuarios deben prestar atención a la forma de pago. Si usan pesos, se les aplicará el "dólar tarjeta", un 32% más caro que si se cancela la compra con dólares previamente comprados en el mercado de bonos, si se tiene en cuenta la cotización del dólar MEP.

Tras su salida del país, Hasbro respondió si volverá durante la gestión de Milei

Opinión de Marcos Galperin

Algunos usuarios utilizaron las redes sociales para marcar la diferencia de precios entre productos de Amazon y Mercado Libre. El propio Galperin respondió a uno de los posteos: “Pocas cosas que disfrute más que ver a zurditos resentidos poniéndose contentos cuando una empresa yanqui viene a Argentina. La batalla cultural se va ganando! VLLC!”.