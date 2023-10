Menos de la mitad de los hogares argentinos tienen una velocidad de conexión superior a los 50 Mbps

Si bien en los últimos 8 años la conectividad y la infraestructura de internet en el país mostraron un avance considerable, la cantidad de hogares que superan lo 50 Mbps todavía no llega al 50%. De acuerdo con el último informe de la Cámara Argentina de Internet (CABASE) el 27% de los hogares cuentan con una velocidad de conexión superior a los 50 Mbps y menor a 100 Mbps y el 20% registra una velocidad de conexión que supera los 100 Mbps.

En el extremo inferior, casi el 11% de los hogares cuenta con una velocidad de conexión inferior a los 6 MB, La serie se completa con el 20% de los hogares con velocidades de entre 6 y 20 Mbps y el 22% con velocidades de entre entre 20 y 50 Mbps.

Cabe señalar que, a mediados de 2015, el mercado de banda ancha fija estaba dominado casi en su totalidad por velocidades que iban de 1 a 6 Mbps. Cuatro años atrás, en septiembre de 2019, las velocidades de entre 6 y 30 Mbps estaban en franco crecimiento y ya significaban el 60% del total, mientras que las que estaban por debajo de los 6Mbps aún representaban el 40% del total de conexiones de banda ancha fijas.

Sobre estos resultados, Ariel Graizer, presidente de la CABASE, afirmó: “Desde CABASE creemos que la economía del conocimiento no puede desplegar todo su potencial si el país no cuenta con una infraestructura de conectividad a Internet sólida y desarrollada, donde el acceso a internet de calidad llegue a todos. La velocidad de las conexiones fijas, así como la penetración de la fibra óptica al hogar, son los indicadores que nos dicen que tan preparado está el país para subirse a la economía digital".

Asimismo agregó: "Ambos indicadores muestran una evolución positiva, pero a la vez nos dicen que las malas decisiones regulatorias y la falta de priorización de la industria a la hora de definir las políticas públicas, en especial en los últimos tres años, han frenado el desarrollo de la conectividad en el país, que no ha crecido a la par de los países de la región”.

Al indagar entre los participantes del estudio sobre los motivos por los cuáles no contratan un servicio de internet de mayor velocidad en el hogar, surge que el 50% no lo hace por lo elevado del costo, un 25% porque no le daría uso, un 13% por no interesarle y, por último, un 12% de los encuestados refiere que su proveedor de internet no ofrece mayor velocidad.

Según lo relevado por el CABASE Internet Index, para agosto de 2023 el costo promedio que los usuarios pagaban por el servicio de internet fijo en el hogar fue de $5.612, un valor que significa alrededor del 3% de los ingresos promedio por hogar a nivel nacional.

Sobre este indicador, Ariel Graizer, sostuvo: “En virtud de la fragilidad que muestra la macroeconomía y la erosión que la inflación genera en el poder adquisitivo de la población, el único camino sostenible para alcanzar la universalización del acceso a internet, un objetivo que une sin grietas al Estado y a la totalidad del arco de actores privados de la industria, pasa por la implementación de políticas públicas orientadas a subsidiar la demanda, a través de un mecanismo que asegure igualdad de oportunidades para el acceso a la conectividad”.

Hogares sin internet fijo

Actualmente, un 15% de los hogares no cuentan con una conexión de internet fija. De ese total, el 77% termina accediendo a internet mediante el servicio de datos de su teléfono móvil o usando una conexión wifi compartida, mientras que el restante 23% afirma no utilizar internet en el hogar.

Además, dentro de los hogares sin conectividad fija, el 43% indicó no haber tenido nunca una conexión en el hogar, mientras que el 57% alguna vez contrató el servicio y lo dio de baja. El 41% de quienes dieron de baja el servicio lo hicieron por no poder afrontar el costo.



