Salarios: cuánto piden ganar los argentinos y qué puestos tienen las remuneraciones más altas

El salario pretendido promedio de los trabajadores argentinos alcanzó el $1.877.862 mensuales en junio, según el último Index del Mercado Laboral de Bumeran. La cifra representó una suba del 3,99% respecto de mayo, aunque quedó por debajo de la inflación del período. El dato refleja una tendencia que se profundizó durante el primer semestre: entre enero y junio, la remuneración requerida acumuló un incremento del 10,5%, mientras que la inflación alcanzó el 16,8%. De esta manera, el salario pretendido avanzó 6,3 puntos porcentuales menos que los precios.

La evolución mensual tuvo comportamientos diferentes. El mayor aumento se registró justamente en junio, con una suba del 3,99%, seguido por febrero, con 3,33%, y marzo, con 1,74%. En enero y abril, en cambio, las pretensiones salariales registraron bajas de 1,87% y 0,09%, respectivamente.

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Cuánto pretenden ganar según el puesto

Las diferencias son importantes según el nivel de experiencia. En junio, quienes buscaron posiciones de jefe o supervisor solicitaron en promedio $2.686.899 mensuales. Para los perfiles senior y semi senior, la remuneración pretendida fue de $1.899.599, mientras que para los puestos junior llegó a $1.365.600.

En términos mensuales, el segmento de jefes y supervisores fue el que registró el mayor incremento, con una suba de 4,36%. Le siguieron los perfiles senior y semi senior, con 3,98%, y los junior, con 3,59%.

Dentro de los puestos con mayores pretensiones salariales se destacó Planeamiento Económico-Financiero, con $4.125.000 para posiciones de jefe o supervisor. En los niveles senior y semi senior, el primer lugar correspondió a Gerencia y Dirección General, con $3.750.000, mientras que para los perfiles junior también se ubicó al frente Gerencia y Dirección General, con $2.437.500.

En el otro extremo, entre las remuneraciones pretendidas más bajas aparecen los puestos de Camareros, con $850.000 para perfiles junior y $950.000 para senior y semi senior.

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Los sectores que más aumentaron sus salarios pretendidos

Entre los perfiles junior, Marketing y Comunicación fue el área con mayor incremento acumulado durante el primer semestre, con una suba del 19,84%. Le siguieron Recursos Humanos, con 14,72%, y Tecnología y Sistemas, con 13,82%.

Para los trabajadores senior y semi senior, el mayor aumento acumulado correspondió a la categoría Otros, con 19,46%. Tecnología y Sistemas registró una suba de 13,41%, mientras que Administración y Finanzas avanzó 12,93%.

En junio, Recursos Humanos fue el sector con el salario pretendido promedio más alto entre los perfiles junior, con $1.710.000, mientras que Comercial quedó en el último lugar, con $1.141.528. Para los perfiles senior y semi senior, Recursos Humanos también encabezó el ranking, con $2.190.000, frente a $1.509.375 en Comercial.

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Qué puestos buscan las empresas

El relevamiento también permite observar qué puestos concentran la demanda laboral. En junio, Ventas encabezó los avisos publicados por las empresas, con el 12,48% del total. Le siguieron Comercial, con 9,51%, y Producción, con 5,64%.

Del lado de los trabajadores, Ventas también fue el puesto que recibió más postulaciones, con el 10,22% del total. Producción quedó segunda, con 9,84%, seguida por Almacén, Depósito y Expedición, con 9,73%.

Los datos muestran así un mercado laboral en el que las pretensiones salariales continúan aumentando, pero a un ritmo inferior al de los precios. Al mismo tiempo, las diferencias según experiencia, sector y género marcan una fuerte dispersión entre los ingresos que aspiran a obtener quienes buscan cambiar de empleo.

RM