¿El salario ya no alcanza?: 9 de cada 10 argentinos no cubre sus necesidades básicas

En Argentina, 9 de cada 10 personas considera que su salario no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas, 2 puntos porcentuales más que en 2025.Además el 74% de los talentos considera que su poder adquisitivo empeoró en los últimos meses. Así lo reveló el último estudio de Bumeran "¿Qué pasa con el salario?".

“La desaceleración de la inflación no implica automáticamente una recuperación del salario real. Después de varios años de pérdida acumulada del poder adquisitivo, las personas trabajadoras siguen destinando gran parte de sus ingresos a necesidades básicas como el alquiler y los alimentos. El alquiler aparece como el principal gasto para el 44% de los talentos. Hoy el desafío ya no pasa solamente por “ganarle a la inflación”, sino por reconstruir capacidad de consumo y previsibilidad. La percepción social del salario suele recuperarse más lentamente que los indicadores macroeconómicos porque las personas evalúan su situación cotidiana: cuánto duran sus ingresos, si pueden ahorrar o endeudarse menos y si sienten capacidad de proyectar”, señala Federico Barni, CEO de Bumeran.com.ar en Jobint.

De acuerdo con el informe, a 7 de cada 10 talentos el salario no les alcanza más de dos semanas. En esa línea, el 28% afirma que apenas cobra destina el 100% de su sueldo al pago de cuentas; el 21% solamente dos semanas; el 15% menos de una semana; y el 9% una semana. Apenas el 18% de los talentos afirma que el salario les alcanza tres semanas; y tan solo el 9% menciona que les dura todo el mes.

Al ser consultados sobre cuáles son los principales gastos que afrontan, el 44% reconoce el alquiler cómo su principal gasto; el 27% dice que el alimento; el 16% el pago de deudas; el 5% la educación; el 3% en salud; otro 3% en transporte; y el 2% otros gastos.

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Los argentinos no pueden ahorrar

Por otro lado, el estudio señala que 9 de cada 10 personas trabajadoras no puede ahorrar. Este indicador se encuentra 1 punto porcentual por encima del estudio en 2025, cuando el 89% de los talentos lo mencionaba. En cuanto a los motivos del porqué la falta de ahorro, el 54% dice que su salario no es suficiente; el 19% no ahorra porque tiene deudas; el 12% porque tiene que cubrir sus necesidades básicas; el 11% porque tiene muchos gastos; y el 3% por otros motivos.

Entre los talentos que sí acceden al ahorro, el 33% dice que puede ahorrar entre el 5% y el 10% de su sueldo; el 28% dice que menos del 5%; el 15% entre el 15% y 25%; el 14% más del 25%.

Con respecto al dinero que no gastan, el 30% asegura que invierte el dinero en fondos de inversión. El 16% contesta que compra dólares o moneda extranjera; otro 16% hace otras cosas; el 15% de los talentos compra acciones o bonos; el 15% lo deja en la cuenta de ahorro del banco; y el 10% lo pone en un plazo fijo.

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Aumenta la cantidad de argentinos endeudados

El 77% de las personas trabajadoras en Argentina dice que posee algún tipo de deuda, 5 puntos porcentuales más que en 2025 cuando el 72% lo mencionaba. Ante esta realidad, el 100% respondió que les gustaría recibir un aumento salarial

En caso de que recibieran un aumento salarial, el 46% explicó que lo destinaría a pagar deudas; el 22% ahorraría; el 15% lo utilizaría en alimentación y recreación; el 13% invertiría; y el 3% lo destinaría a otras cosas.

RM