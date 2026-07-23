En un mercado laboral atravesado por la transformación tecnológica y el avance de la inteligencia artificial (IA), todavía existen puestos de trabajo que mantienen una fuerte demanda y continúan siendo la principal puerta de entrada al empleo formal para miles de jóvenes.

Un relevamiento de Randstad, la compañía global especializada en recursos humanos, identificó las siete posiciones operativas de nivel inicial que tendrán mayor demanda durante el segundo semestre de 2026 en Argentina. Se trata de empleos que no requieren estudios universitarios y que, por implicar tareas presenciales, manuales o de atención al público, aún no fueron desplazados por la automatización.

"Aun en un contexto de transformación acelerada del mercado laboral por el avance de la automatización, la digitalización y la inteligencia artificial, las empresas siguen necesitando incorporar talento para cubrir posiciones operativas de nivel inicial para tareas que la tecnología no puede realizar", explicó Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay. Según la ejecutiva, estos puestos representan "la puerta de entrada al mercado laboral para el talento joven", ya que permiten adquirir experiencia, desarrollar habilidades y construir una trayectoria profesional.

El buen ambiente laboral desplazó al salario como el principal factor dentro de las empresas

Los 7 empleos con mayor demanda y sus salarios

De acuerdo con el informe, estas son las posiciones que sostendrán la demanda durante la segunda mitad del año:

Operario de depósito: salario bruto mensual de aproximadamente $1.550.000 . La expansión de la logística y los centros de distribución mantiene elevada la demanda de estos perfiles.

salario bruto mensual de aproximadamente . La expansión de la logística y los centros de distribución mantiene elevada la demanda de estos perfiles. Vendedor y atención al cliente en salón: remuneración cercana a $1.500.000 brutos por mes. El comercio continúa apostando por la atención personalizada como diferencial.

remuneración cercana a brutos por mes. El comercio continúa apostando por la atención personalizada como diferencial. Picker/Packer: sueldo promedio de $1.200.000 brutos mensuales. Son trabajadores encargados de preparar y embalar pedidos para empresas de e-commerce y supermercados.

sueldo promedio de brutos mensuales. Son trabajadores encargados de preparar y embalar pedidos para empresas de e-commerce y supermercados. Repositor: salario de alrededor de $1.250.000 brutos. Su tarea consiste en garantizar la disponibilidad y correcta exhibición de productos en góndolas.

salario de alrededor de brutos. Su tarea consiste en garantizar la disponibilidad y correcta exhibición de productos en góndolas. Preventista: remuneración aproximada de $1.300.000 brutos mensuales. Se desempeñan visitando comercios para tomar pedidos y fortalecer la relación comercial con los clientes.

remuneración aproximada de brutos mensuales. Se desempeñan visitando comercios para tomar pedidos y fortalecer la relación comercial con los clientes. Camarero o mozo de eventos: ingreso cercano a $1.500.000 brutos. Es una de las alternativas más elegidas por estudiantes debido a la flexibilidad horaria.

ingreso cercano a brutos. Es una de las alternativas más elegidas por estudiantes debido a la flexibilidad horaria. Cajero de punto de venta: salario promedio de $1.300.000 brutos mensuales. La demanda permanece estable en supermercados, comercios y cadenas de retail.

10 perfiles laborales impulsados por el crecimiento de la industria de logística

Los sectores que más empleo generan

El informe señala que el comercio y el retail continúan siendo uno de los principales motores del empleo formal para quienes buscan su primera experiencia laboral, con una demanda sostenida de vendedores, cajeros y repositores.

También sobresalen la hotelería y gastronomía, impulsadas por restaurantes, cafeterías y empresas organizadoras de eventos, que ofrecen modalidades de trabajo flexibles compatibles con los estudios.

Otro de los sectores dinámicos es la logística, favorecida por el crecimiento del comercio electrónico, la expansión de los centros de distribución y las operaciones de última milla.

A ellos se suma la industria del entretenimiento y los eventos, que genera oportunidades temporarias vinculadas con espectáculos, ferias, promociones y actividades estacionales.

Mercado laboral argentino: qué sectores reactivan las contrataciones y cómo evolucionarán los salarios en 2026

La puerta de entrada al mercado laboral

Randstad destaca que los contratos temporarios, los trabajos por proyecto y las prácticas profesionales siguen siendo una de las principales vías de inserción para jóvenes sin experiencia previa. "Para muchos jóvenes, una posición temporaria representa el primer contacto con el mundo del trabajo en el sector privado formal y la oportunidad de ganar experiencia y demostrar su potencial. Muchas empresas utilizan estos contratos como un semillero para cubrir vacantes permanentes", concluyó Ávila.

Según la consultora, estas posiciones seguirán siendo estratégicas durante el segundo semestre porque combinan alta demanda empresarial, baja exposición a la automatización y la posibilidad de convertirse en el primer escalón de una carrera laboral formal.

RM