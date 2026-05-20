El liderazgo empresarial atraviesa una transformación profunda. Ya no alcanza con gestionar resultados: hoy las compañías necesitan líderes capaces de sostener conversaciones difíciles, entender a las personas y construir entornos donde el compromiso no sea una imposición, sino una consecuencia.

“Estamos evolucionando hacia un modelo de liderazgo más robusto, en el que los managers asumen un rol activo y protagónico en la gestión de personas, con el acompañamiento estratégico de Recursos Humanos”, explica Lorena Berteloot, HR Manager de Puratos Argentina, Paraguay y Uruguay. El cambio no es menor e implica que los líderes se conviertan en verdaderos responsables del desarrollo y bienestar de sus equipos.

En este escenario, el liderazgo tradicional, basado únicamente en objetivos y control, pierde terreno frente a modelos más empáticos. La clave pasa por entender en qué momento profesional y personal está cada colaborador, y acompañarlo en consecuencia. “Hoy el foco es ir hacia un liderazgo mucho más humano, conectado con las necesidades de cada persona”, agrega la responsable de la empresa donde trabajan 130 personas.

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Señales de alerta: a qué prestar atención

Detectar a tiempo los problemas de liderazgo es fundamental para evitar consecuencias más profundas, como la pérdida de talento o la caída en la productividad. En ese sentido, existen algunos indicadores que funcionan como verdaderas “luces rojas” dentro de una organización.

Uno de los principales es la rotación voluntaria. Cuando este indicador supera ciertos niveles, es una señal clara de que algo no está funcionando en la conducción de los equipos. “Es un indicador relevante para el seguimiento; en mi caso, una señal de alerta se daría si superara los niveles esperados. Hoy nos encontramos en una situación claramente saludable”, señala la ejecutiva.

Otro termómetro clave es el clima interno. A través de encuestas, las empresas pueden medir tanto el nivel de compromiso como la percepción de los empleados sobre si cuentan con las herramientas necesarias para hacer su trabajo. Caídas en estos indicadores suelen anticipar problemas más estructurales.

A esto se suman instancias cualitativas como focus groups o reuniones uno a uno, que permiten detectar tensiones antes de que escalen. La falta de feedback, la ambigüedad en los objetivos o la ausencia de conversaciones honestas suelen ser síntomas de un liderazgo débil o poco desarrollado.

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De la reacción a la estrategia: cómo construir buenos líderes

Frente a este escenario, las empresas más innovadoras están dejando atrás los enfoques reactivos para adoptar estrategias de desarrollo de liderazgo más estructuradas y continuas. En Puratos, por ejemplo, el trabajo comienza incluso antes de que aparezcan los problemas. Cada vez que un colaborador asume un rol de conducción, se activa un acompañamiento específico. Esto incluye herramientas de diagnóstico —como tests para entender la dinámica de los equipos— y programas de formación diseñados a medida.

Uno de los pilares centrales es el aprendizaje continuo. La compañía se propuso que cada empleado complete al menos cinco días de capacitación al año, combinando distintos formatos: desde entrenamientos tradicionales hasta contenidos digitales, plataformas on demand e incluso podcasts internos adaptados a las dinámicas de cada rol.

“Hoy la gente aprende más con contenidos cortos y específicos, que se adapten a su ritmo de trabajo”, explica Berteloot. La personalización del aprendizaje, en este sentido, se vuelve clave para lograr impacto real.

Implementar una estrategia sólida de liderazgo no solo mejora el clima interno: impacta directamente en los resultados del negocio. “Cuando la gente se siente escuchada y a gusto, rinde mejor, aporta más ideas y trabaja con mayor compromiso”, resume la especialista.

El Futuro del Liderazgo: Humanos, Compasivos y Conscientes

Claves para implementar el cambio sin fricciones

Transformar el liderazgo no es un proceso inmediato ni exento de tensiones. Cambiar la forma en que se gestionan las personas implica, inevitablemente, enfrentar resistencias, miedos e incertidumbre.

Para que la transición sea exitosa, la cultura organizacional juega un rol central. En el caso de Puratos, dos factores aparecen como diferenciales: la apertura y la horizontalidad. La posibilidad de dialogar sin barreras jerárquicas y de poner los temas sobre la mesa facilita la adopción de nuevos modelos de liderazgo.

A esto se suma la búsqueda de empoderar a los mandos medios. Darles herramientas para tomar decisiones, generar espacios de intercambio y fomentar la idea de que cada uno se adueñe de sus proyectos son pasos clave para consolidar el cambio.

En definitiva, el nuevo liderazgo ya no se define solo por la capacidad de dirigir, sino por la habilidad de conectar. En un mundo donde el talento tiene cada vez más opciones, las empresas que logren construir vínculos genuinos con sus equipos serán las que marquen la diferencia.

RM