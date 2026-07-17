Despidos en Argentina: 7 de cada 10 empresas redujeron personal en el primer semestre

El mercado laboral argentino atraviesa una etapa de mayor ajuste. Un relevamiento de Bumeran reveló que el 67% de las organizaciones realizó despidos durante la primera mitad de 2026, un salto de 23 puntos porcentuales respecto del mismo período del año pasado, cuando ese porcentaje era del 44%.

El estudio, realizado entre más de 5.000 trabajadores y especialistas en Recursos Humanos de Argentina y otros países de la región, también muestra que el escenario no luce más alentador para los próximos meses: el 35% de las empresas planea reducir nuevamente su plantilla, mientras que apenas el 15% prevé incorporar personal y el 51% mantendrá su dotación actual.

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La reducción de costos, el principal motivo de los despidos

Entre las empresas que desvincularon trabajadores, el 61% atribuyó la decisión a la necesidad de reducir costos, consolidándose como la principal razón detrás de los recortes.

Detrás aparecen el bajo desempeño del personal (37%), el impacto de la situación económica general (30%), el cierre de áreas o líneas de negocio (19%) y, en menor medida, las fusiones o adquisiciones (2%).

La percepción de los trabajadores coincide con la de las empresas: el 69% afirmó que hubo despidos en su lugar de trabajo, mientras que el 13% aseguró haber perdido su empleo durante lo que va del año.

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Empresas prevén un mercado laboral más débil

El pesimismo también domina las expectativas para el segundo semestre. El 34% de los especialistas en Recursos Humanos considera que la evolución del mercado laboral será mala o muy mala, mientras que el 42% espera un escenario apenas regular. Solo el 24% proyecta una mejora.

En ese contexto, la prudencia predomina en las decisiones de contratación. Federico Barni, CEO de Jobint, sostuvo que las compañías priorizan "la estabilidad de sus estructuras" y buscan sostener la operación antes que expandir sus equipos.

Salarios: la mayoría de las empresas no prevé aumentos

El informe también anticipa un escenario de fuerte moderación salarial. El 68% de las organizaciones no tiene previsto otorgar aumentos de sueldo durante lo que resta del año, mientras que solo el 32% contempla alguna actualización. Entre estas últimas, la mayoría ajustará únicamente para acompañar la inflación y apenas una minoría prevé incrementos reales del salario.

Del lado de los trabajadores, el 64% aseguró que todavía no recibió ningún aumento salarial en 2026, lo que refleja el freno en las recomposiciones de ingresos.

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Crecen las críticas a las políticas laborales del Gobierno

Otro dato relevante del estudio es el deterioro en la percepción sobre las medidas laborales impulsadas por el Gobierno nacional.

La mitad de los especialistas en Recursos Humanos calificó esas políticas como malas o muy malas y el 57% considera que tuvieron un impacto negativo sobre el mercado laboral. Entre los trabajadores, la evaluación es similar: el 53% tiene una opinión negativa y el 58% cree que las medidas perjudicaron al empleo.

Los resultados muestran un mercado laboral caracterizado por la cautela empresarial, la desaceleración de las contrataciones, el congelamiento de salarios y un aumento de los despidos, en un contexto en el que tanto empresas como trabajadores mantienen expectativas poco favorables para lo que resta de 2026.