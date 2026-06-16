Mercado Libre, Toyota y Coca-Cola FEMSA lideran el ranking de las empresas más atractivas para trabajar en Argentina

Las empresas ya no compiten únicamente por clientes o participación de mercado. En un escenario atravesado por la transformación tecnológica, los cambios en las expectativas laborales y la escasez de perfiles especializados, la capacidad para atraer y retener talento se convirtió en una ventaja competitiva clave.

En ese contexto, Mercado Libre fue elegida como la empresa más atractiva para trabajar en Argentina durante 2026, según el estudio Randstad Employer Brand Research, una de las investigaciones más amplias a nivel global sobre marca empleadora. El ranking se completa con Toyota, en el segundo lugar, y Coca-Cola FEMSA Argentina, que ocupó el tercer puesto.

La batalla por el talento

Según Randstad, las compañías que integran el podio lograron adaptarse a los cambios en las preferencias de los trabajadores, alineando sus propuestas de valor con demandas cada vez más amplias que exceden el salario. "Las personas buscan empleos que les permitan realizarse, donde encuentren un propósito, que ofrezcan un buen ambiente laboral y donde puedan desarrollarse y crecer profesionalmente", señaló Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay.

La ejecutiva destacó además que factores como el sentido de pertenencia, la comunidad y el bienestar ganan cada vez más peso al momento de elegir empleador, lo que obliga a las organizaciones a trabajar sobre una combinación de incentivos monetarios y no monetarios.

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Mercado Libre y el valor de la cultura organizacional

La compañía fundada por Marcos Galperin volvió a ubicarse en lo más alto de las preferencias del talento argentino. Para Mercado Libre, el reconocimiento tiene un valor adicional: la empresa ya había obtenido el primer puesto en 2021, 2022 y 2023, logro que le permitió ingresar al Hall of Fame de Randstad, reservado para las organizaciones que lideran el ranking durante tres años consecutivos.

"Recibir una vez más este reconocimiento nos llena de orgullo y distingue eso que hace único a MELI: cultura emprendedora, liderazgo de clase mundial, desafíos enormes y un propósito que nos mueve", afirmó Natalia Mileo, Culture & Experience Senior Director de Mercado Libre.La ejecutiva agregó que la revolución tecnológica en marcha representa una oportunidad para seguir transformando la vida de millones de latinoamericanos, un desafío que impulsa a la compañía a mantener altos niveles de innovación y crecimiento.

Toyota y Coca-Cola FEMSA, también entre las preferidas

Toyota se ubicó en el segundo lugar del ranking, consolidando la fortaleza de su cultura organizacional y de su modelo de gestión. "Toyota es reconocida mundialmente por su método y su cultura de trabajo. Más allá de nuestros vehículos, nos distingue una manera de hacer las cosas", sostuvo Ezequiel Vallejos, director de Asuntos Corporativos de Toyota Argentina.

El ejecutivo remarcó que la compañía enfrenta el desafío de incorporar nuevas habilidades y talentos para acompañar el desarrollo de la movilidad del futuro y la expansión de sus operaciones regionales.

Por su parte, Coca-Cola FEMSA Argentina alcanzó el tercer puesto gracias a una propuesta centrada en el desarrollo profesional, la inclusión y el sentido de pertenencia. "Este reconocimiento confirma la convicción que tenemos de ofrecer una propuesta de valor integral y diferenciada", señaló Nazarena Romanello, directora de Recursos Humanos de la compañía.

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Los sectores más atractivos para trabajar

Además de identificar a las empresas mejor posicionadas, el estudio revela cuáles son las industrias que despiertan mayor interés entre los trabajadores argentinos.

La industria farmacéutica encabezó el ranking sectorial de 2026, seguida por la industria automotriz y el sector energético. El top cinco se completó con consumo masivo de alimentos y tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Más atrás aparecen los sectores de cuidado personal, banca, bebidas, industria y transporte y logística.

Los resultados reflejan que los trabajadores valoran cada vez más aspectos como la estabilidad, las oportunidades de desarrollo profesional, la innovación y la flexibilidad laboral, variables que hoy resultan determinantes para construir una marca empleadora fuerte y competitiva.

En un mercado laboral cada vez más dinámico, el atractivo de una empresa ya no depende únicamente de la remuneración. La posibilidad de ofrecer propósito, crecimiento y bienestar se convirtió en uno de los principales activos para captar talento y sostener el crecimiento de los negocios.

RM