McDonald’s llega a Junín y abrirá 80 nuevos puestos de trabajo para jóvenes

Arcos Dorados anunció la llegada de McDonald’s a la ciudad de Junín. La inauguración generará 80 nuevos puestos de trabajo y representa una nueva oportunidad de desarrollo y empleo para jóvenes de la comunidad local. Desde la firma señalaron que las propuestas laborales son compatibles con los estudios y están enfocadas al desarrollo personal y profesional de sus colaboradores.

Los interesados en postularse deberán ser mayores de 16 años y podrán cargar su CV a través del siguiente link.

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“Estamos muy entusiasmados con la llegada de McDonald’s a Junín. Esta apertura representa una apuesta concreta al desarrollo local, la generación de empleo y el crecimiento de la ciudad. Queremos convertirnos en parte activa de la comunidad y ofrecer oportunidades reales para muchos jóvenes que buscan dar sus primeros pasos laborales”, afirmó Diego Paniagua, Director General de Arcos Dorados Argentina.

La apertura de Junín se suma al plan de crecimiento que McDonald’s impulsa en todo el país. Con este nuevo restaurante, la marca alcanzará los 235 locales en Argentina, consolidando su presencia federal y su compromiso con la generación de empleo joven.

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El nuevo restaurante tendrá una superficie cubierta de 390 m² y ofrecerá distintos servicios y espacios pensados para mejorar la experiencia de los clientes, entre ellos AutoMac, McCafé, Playland y sala de cumpleaños y un Delivery Point con sector exclusivo.

Además, el local incorporará una cochera exclusiva para autos eléctricos y distintas iniciativas sustentables en línea con la estrategia socioambiental Receta del Futuro de Arcos Dorados.

Entre ellas, se destacan la incorporación de iluminación LED, filtros UV en vidrios, sistemas de encendido automático de cartelería e iluminación exterior, control programable de aire acondicionado mediante equipos VRV y un sistema de gestión de energía y agua (EMS). También contará con medidores de consumo, grifos con reducción de caudal de agua, separación de residuos en comedor y disposición diferenciada de aceite usado.

RM