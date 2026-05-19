Naranja X abre la convocatoria para su tercera edición de pasantías

Naranja X anuncia el lanzamiento de la 3ª edición de Talento GO, su programa de pasantías profesionales dirigido a estudiantes universitarios.. Las inscripciones para sumarse a una de las fintech líder de Argentina estarán abiertas hasta el viernes 22 de mayo.

"En un mercado donde las oportunidades para perfiles junior escasean, con Talento GO reforzamos nuestro compromiso de seguir abriendo puertas. Ofrecemos un espacio dinámico y divertido para conectar la formación académica con desafíos reales. Es una apuesta por el aprendizaje y la autonomía, brindando las herramientas para que el talento joven sea protagonista y genere un impacto real desde el inicio", señaló María Raimondo, Head of Talent Acquisition en Naranja X.

Naranja X lanza la 4ta edición de Talento Flux: ¿Cómo postularse?

El programa articula alianzas académicas con universidades de primer nivel como UBA, UTN, UdeSA, entre otras. Más allá de la propuesta de beneficios robusta que ofrece la compañía, Talento GO impulsa el potencial de los estudiantes en su primer gran desafío corporativo. Se crea una comunidad de pasantes donde la autonomía y el trabajo en equipo se potencian. Este año, además, se suman a un proyecto clave con foco en la automatización de procesos, el uso de datos y la IA, demostrando que desde el día uno pueden aprender, dejar su huella y generar un impacto real en el negocio.

Esta cultura orientada al desarrollo del talento consolidó a Naranja X, por cuarto año consecutivo, en el puesto #1 del ranking Employers For Youth (EFY) en Argentina, tras una encuesta realizada a más de 7.000 jóvenes profesionales.

Dar una buena impresión a los nuevos empleados, es una buena inversión

Cómo postularse

La iniciativa está diseñada para que los estudiantes den sus primeros pasos en el mercado laboral mediante una experiencia de inmersión total. Lejos de ser meros espectadores, los pasantes se integrarán desde el primer día a equipos multidisciplinarios y a proyectos de alta escala que transforman la economía real de más de 9.5 millones de clientes. El programa busca perfiles con mentalidad analítica y pasión por el trabajo colaborativo, orientados a la toma de decisiones basadas en datos.

Para anotarse, los interesados deben encontrarse a por lo menos un año de graduarse. La inscripción a Talento GO estará abierta hasta el 22 de mayo, a través del perfil de LinkedIn de Naranja X, en la sección Empleos.