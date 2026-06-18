Trabajo: se abren 10.000 oportunidades laborales en Córdoba

La falta de empleo se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los argentinos, especialmente de los adultos que no encuentran la oportunidad de acceder a empleos registrados. Frente a este contexto, la provincia de Córdoba realizará una nueva edición de Empleo +26 que promueve el trabajo formal, la capacitación y el desarrollo productivo en toda la geografía provincial.

Las inscripciones para participar de este ambicioso programa ya se encuentran abiertas y contempla beneficios para empresas y trabajadores. La iniciativa, presentada por el gobernador Martín Llaryora, prioriza a mayores de 45 años y a residentes de los departamentos alcanzados por el Plan de Igualdad Territorial (PIT).

La propuesta tiene como objetivo ampliar las posibilidades de inserción laboral y fortalecer el entramado productivo cordobés a través de la cooperación entre el Estado provincial, empresas, cámaras empresariales, cooperativas, sindicatos, municipios y comunas.

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Empleo +26 incluye dos modalidades. La primera es la incorporación formal al sector privado de 5.000 trabajadores. Las empresas que adhieran al programa recibirán durante un año un aporte económico equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil por cada empleado contratado. El beneficio se incrementará hasta 1,5 salarios mínimos cuando se trate de personas mayores de 45 años o residentes en departamentos incluidos en el PIT.

La segunda modalidad se enfoca en prácticas laborales para otros 5.000 trabajadores. Quienes participen de la iniciativa podrán realizar experiencias de trabajo de 20 horas semanales durante seis meses en empresas privadas, recibir capacitación específica y percibir una asignación estímulo equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil, además del acceso al Boleto Obrero Social.

Cabe resaltar que el programa reserva un 5% de los cupos para personas con discapacidad o trasplantadas y otro 5% para personas en situación de alta vulnerabilidad social. ”Gobernar es generar trabajo, ese es el sentido de cualquier sociedad que quiera progresar y crecer. Para que haya empleo, debemos generar condiciones económicas, de infraestructura y educativas” enfatizó el gobernador cordobés durante el lanzamiento de la iniciativa en el Centro Cívico de la capital de la provincia.

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Nueva oportunidad

Una de las novedades de esta edición es que podrán volver a inscribirse las personas mayores de 45 años que participaron del programa durante el período 2024-2025 y no lograron acceder a un empleo formal. El objetivo de la iniciativa es que todos los cordobeses que están con problemas de empleo puedan acceder a un trabajo registrado, especialmente aquellos que, por cuestiones de edad, se encuentran con mayores dificultades para reinsertarse en empleos de calidad.

“Además de recuperar el empleo, las personas pueden recuperar la esperanza en una vida mejor” afirmó Llaryora durante el lanzamiento del programa. El mandatario resaltó que “esta iniciativa es posible gracias a la alianza estratégica entre Gobierno, cámaras empresariales, empresas, comercios, sindicatos, cooperativas, mutuales, municipios y comunas que buscan acompañar el desarrollo productivo de la provincia.

“Lo que hace este programa es capacitar a las personas dentro de la empresa para que recuperen el empleo, construyendo con su esfuerzo la Córdoba del progreso. Y el progreso, tanto en nuestra provincia como en Argentina se logra con trabajo. Sin trabajo no hay progreso” afirmó el gobernador.

Las inscripciones, tanto para empleadores como para futuros trabajadores, ya se encuentran abiertas en la página desarrolloyempleo.cab. Con esta propuesta, Córdoba se proyecta como una de las provincias que se consolidan como uno de los principales polos laborales del país.