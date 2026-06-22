Qué pueden aprender las empresas de Scaloni: las claves de liderazgo detrás de la Selección Argentina

Cada vez que la Selección Argentina juega el Mundial se repiten las mismas las discusiones futboleras: quién merecía estar en la lista, quién quedó afuera y cuáles fueron los criterios de Lionel Scaloni para definir el plantel. Sin embargo, detrás de esas decisiones hay una lógica que trasciende el deporte y despierta cada vez más interés en el mundo corporativo.

Para los especialistas en gestión del talento, el entrenador campeón del mundo construyó un modelo de liderazgo y formación de equipos que ofrece lecciones valiosas para las empresas. La clave, sostienen, no está únicamente en reunir a los mejores jugadores, sino en lograr que perfiles distintos trabajen alineados detrás de un objetivo común. "Las individualidades pueden ganar un partido. Pero construir resultados sostenidos a mediano y largo plazo únicamente desde el talento individual es muy difícil. Lo mismo pasa en una empresa", explica Ezequiel Arcioni, director de Michael Page.

La observación no es menor en un contexto en el que las organizaciones enfrentan un desafío permanente: atraer talento de alto nivel sin descuidar la cohesión interna. Según Martín Gerding, socio regional de Page Executive, la experiencia demuestra que "los equipos que ganan no son necesariamente los que tienen más talento, sino los que mejor funcionan como equipo".

Las lecciones que Lionel Scaloni nos dejó

El valor de la cultura por encima de las estrellas

La construcción de una cultura compartida aparece como uno de los principales paralelismos entre el vestuario de una selección y una organización. En ambos casos, la capacidad de transformar habilidades individuales en resultados colectivos depende de que exista una visión común y un propósito claramente definido.

Los especialistas sostienen que la fortaleza de los equipos exitosos radica en que cada integrante comprende cuál es su rol y cómo contribuye al objetivo general. En una cancha puede haber quienes defienden, quienes generan juego y quienes convierten goles; en una empresa ocurre algo similar entre áreas, liderazgos y especialidades. La consistencia de Scaloni para sostener una idea de juego y una estructura de grupo a lo largo del tiempo es vista como un ejemplo de gestión estratégica. "Todos quieren salir campeones, pero no todos tienen las mismas posibilidades. Lo importante es tener un plan, comunicarlo y sostenerlo", señala Arcioni.

Liderar desde la confianza

Otro de los aspectos que más destacan los expertos es el estilo de liderazgo del entrenador argentino. Lejos de los modelos tradicionales basados en la autoridad vertical, Scaloni construyó una relación de cercanía y confianza con sus dirigidos.

Incluso en distintas conferencias de prensa mostró vulnerabilidad al reconocer las dificultades que implica dejar jugadores fuera de una convocatoria, una actitud que para los especialistas refleja una transformación más amplia en el mundo del trabajo."Hoy la vulnerabilidad dejó de ser una debilidad para convertirse en una fortaleza. Mostrarse humano no implica perder autoridad; implica generar confianza", afirma Gerding.

Los datos respaldan esa tendencia. Más del 40% de los trabajadores de Argentina y otros países de la región considera que la vulnerabilidad y la cercanía son cualidades esenciales en un líder, según relevamientos de Michael Page.

El Futuro del Liderazgo: Humanos, Compasivos y Conscientes

La transparencia como ventaja competitiva

La claridad en la comunicación es otro de los atributos que los consultores identifican en la conducción de Scaloni. La definición de objetivos, la explicación de decisiones complejas y la consistencia del mensaje aparecen como elementos fundamentales para generar compromiso. En las empresas, esta necesidad es cada vez más evidente.

De acuerdo con los estudios de la firma, el 57% de los profesionales considera que los directivos son transparentes al comunicar desafíos y decisiones difíciles, una cifra que muestra avances pero también espacio para mejorar. Cuando los colaboradores comprenden las razones detrás de las decisiones estratégicas y conocen el rumbo del proyecto, disminuye la incertidumbre y aumenta el nivel de involucramiento.

El auge del talento por proyecto

La lógica de una convocatoria mundialista también encuentra paralelismos con una tendencia creciente en el mercado laboral: la incorporación temporal de especialistas para resolver desafíos específicos. Según la última Guía Salarial de Michael Page, las empresas prevén incrementar un 3% la contratación de profesionales bajo esquemas flexibles o por proyecto durante 2026.

La figura recuerda a ciertos jugadores convocados para cubrir necesidades puntuales, aportar experiencia o desempeñar roles específicos según el contexto competitivo. En el ámbito corporativo, estos perfiles suelen ser ejecutivos fractional o especialistas convocados para liderar transformaciones, abrir nuevas unidades de negocio o atravesar períodos de cambio. El desafío, coinciden los expertos, es lograr que esos talentos se integren rápidamente a la cultura organizacional y aporten valor desde el primer día.

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Diversidad generacional y objetivos compartidos

El Mundial 2026 también pone en evidencia otro fenómeno que atraviesa a las organizaciones modernas: la convivencia de distintas generaciones. En el torneo conviven entrenadores separados por casi cuatro décadas de diferencia de edad, una situación que refleja lo que ocurre en muchas compañías.

Gestionar esa diversidad, sostienen desde Michael Page, exige habilidades de liderazgo capaces de integrar perspectivas, experiencias y formas de trabajo distintas sin perder el foco en los objetivos. Por eso, más allá de los resultados deportivos, el método Scaloni despierta interés en ámbitos cada vez más alejados del fútbol. Su capacidad para construir confianza, integrar talentos diversos y sostener una cultura de equipo aparece como una de las razones que explican el éxito de la Selección Argentina y, al mismo tiempo, como una referencia para las empresas que buscan mejorar su desempeño en entornos cada vez más complejos y competitivos.