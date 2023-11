Cómo triunfar en una mesa de negociaciones

En el complejo mundo de los negocios, la habilidad para negociar es una destreza invaluable. Ya sea que se esté buscando cerrar un trato, discutir un aumento salarial o establecer acuerdos comerciales, la negociación efectiva es la clave del éxito.

“La confianza es clave para cualquier emprendedor que está en el mundo de las ventas y necesita encadenar ventas lo más seguido posible. Con confianza vas a poder cerrar todos los negocios que te propongas”, afirmó Ariel Champanier, CEO de RE/MAX Premium. Asimismo, sostuvo que “la habilidad para escuchar es una herramienta subestimada en la negociación. Prestar atención a las necesidades y preocupaciones de la otra parte también es importante. La escucha activa no solo construye una base de respeto mutuo, sino que además aporta información valiosa que se puede utilizar estratégicamente durante la negociación”.

¿Qué factores priorizan los argentinos al momento de elegir un trabajo?

Antes de entrar en cualquier negociación, es crucial estar bien informado y preparado: investigar a fondo el tema, conocer los detalles y anticipar posibles contrapropuestas permitirá tomar decisiones más acertadas.

Establecer metas realistas también ayuda a definir de manera precisa los objetivos antes de comenzar la negociación. ”Ser realista sobre lo que se puede lograr y establecer metas específicas. Tener expectativas claras y alcanzables va a servir para mantener el enfoque y a evitar decepciones innecesarias”, sentenció.

Por otro lado, Champanier resaltó que la entrega de ítems de valor “siempre es de a uno y a cambio de algo. En ese sentido, ejemplificó: “Hay que entender el valor propio y ser capaz de comunicarlo de manera efectiva. Si se está negociando un aumento salarial, por ejemplo, se deben destacar los logros personales y contribuciones al equipo. La confianza en las habilidades y logros refuerza la posición y hace que la otra parte reconozca la valía de un trabajador”.

Salarios en dólares, la nueva estrategia para fidelizar empleados

Otro de los puntos a tener en cuenta es el manejo de tiempos. “En una negociación es importante que los tiempos no se extiendan, normalmente cuando pasa esto la mayoría no se terminan llevando a cabo”, admitió el ejecutivo. También es importante transmitir mensajes claros y no asegurar nada. “No hay que quedar preso de las palabras, por más que el cliente diga que vende por un precio no se debe asegurar nada hasta tenerlo por escrito, en el medio de la negociación juegan las emociones y las personas pueden cambiar. Todo por escrito siempre, no negocien verbalmente”, aconsejó.

La negociación exitosa no se trata solo de obtener lo que uno quiere, sino de construir relaciones sólidas y duraderas. La preparación, la empatía y la flexibilidad son elementos clave en este proceso para lograr con éxito los objetivos propuestos.

RM