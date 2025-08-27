Andrés Martín Massa: WINO, donde el vino es protagonista

¿Cuáles son las cinco claves que llevan al éxito?

Primero, tener un objetivo claro y realista. Segundo, establecer un plazo concreto para su ejecución, optimizando el uso del tiempo. Tercero, sostener una disciplina ejemplar para avanzar con consistencia. Cuarto, mantener flexibilidad para adaptarse a los cambios. Y quinto, rodearse de un equipo humano comprometido que acompañe el proceso y trabaje en sinergia. El éxito no es solo visión: es método y ejecución.

¿Qué estrategias considera fundamentales para capitalizar errores o fracasos en el proceso emprendedor?

Todo proceso implica errores. Lo importante es analizarlos con precisión, entender por qué ocurrieron y trabajar para reducirlos. No deben desviar el foco: se resuelven y se sigue adelante. Aprender de cada tropiezo fortalece la toma de decisiones y mejora la eficiencia operativa.

¿Cómo debe presentarse un producto o servicio ante un potencial inversor para captar capital?

Con claridad y foco. Es clave presentar una propuesta concisa, con visión macro y seguridad en lo que se comunica. El diferencial del producto, sus valores agregados y las ventajas competitivas deben estar explícitas. Generar confianza es fundamental: el inversor necesita ver potencial, pero también solidez.

¿Qué condiciones debe reunir un producto o servicio para competir en el mercado local?

Debe responder a una demanda concreta, tanto a corto como a largo plazo. Contar con capital humano profesional y demostrar ventajas frente a competidores. Entender el contexto local y actuar en consecuencia. Consolidarse en lo que se ofrece, con un valor competitivo y una calidad sostenida. La reputación se construye desde la experiencia del cliente.

¿Qué pasos debe seguir un emprendimiento para llegar a mercados globales?

Identificar oportunidades y adaptar el producto o servicio al nuevo mercado. Definir la estrategia de comunicación y los canales adecuados. Conocer aspectos legales, financieros y logísticos es clave para una inserción efectiva. La internacionalización requiere planificación, conocimiento y capacidad de adaptación sin perder identidad.

“Sean bienvenidas todas las personas, en WINO encontrarán una experiencia para cada paladar y bolsillo.” WINO demuestra que la gastronomía puede ser inclusiva, estratégica y escalable. Una marca que pone al vino en el centro, pero piensa en cada detalle como parte de una experiencia que puede crecer más allá de Palermo.

Datos de contacto

Dirección: Thames 1347, Palermo, CABA

Teléfono: 11-6169-4786

Mail: [email protected]

Instagram:@wino.restowine