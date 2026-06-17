Liderar, decidir y crecer: las claves para construir empresas sostenibles en un contexto desafiante

Emprender supone mucho más que desarrollar un producto o lanzar un servicio. En un entorno empresarial cada vez más competitivo, las organizaciones enfrentan el desafío de transformar información en decisiones, construir estructuras sólidas y sostener una visión estratégica a largo plazo.

Según Luciana Ercoli, fundadora de Insight Strategy & Finance, directora independiente y profesora de la Universidad de San Andrés, existen cinco factores que resultan determinantes para alcanzar el éxito empresarial: claridad estratégica, disciplina financiera, capacidad de adaptación, construcción de equipos sólidos y foco en la ejecución.

"La visión, por sí sola, no alcanza. Muchas empresas fracasan porque no logran traducir sus objetivos en procesos concretos y medibles. El crecimiento sostenible requiere consistencia y una capacidad permanente de aprendizaje", sostiene.

En ese camino, los errores ocupan un lugar central. Lejos de interpretarlos como fracasos definitivos, Ercoli considera que deben convertirse en herramientas de análisis para mejorar la toma de decisiones.

"Los errores son información estratégica. Lo importante es identificar rápidamente qué no funcionó, comprender por qué ocurrió y corregir el rumbo. Las organizaciones más resilientes son aquellas que aprenden más rápido que sus competidores", explica.

La especialista remarca que emprender implica un proceso de ajuste permanente, donde la capacidad de adaptación se transforma en una ventaja competitiva. En mercados dinámicos, la velocidad para detectar oportunidades o corregir desvíos puede marcar la diferencia entre crecer o desaparecer.

Uno de los principales desafíos para cualquier emprendimiento es acceder al financiamiento. Sin embargo, Ercoli advierte que los inversores no analizan únicamente una idea innovadora.

"Un inversor financia un modelo de negocio capaz de generar valor sostenible", afirma.

Para captar capital, considera fundamental presentar con claridad el problema que se busca resolver, el tamaño del mercado, la propuesta diferencial frente a la competencia, el modelo de ingresos y las proyecciones financieras. A esto se suma un factor clave: demostrar capacidad de ejecución.

"El equipo, la estrategia de crecimiento y la capacidad para escalar suelen ser tan importantes como el producto o servicio en sí mismo", agrega.

Antes de pensar en la expansión, cualquier empresa debe validar su propuesta en el mercado donde opera. Para Ercoli, un producto exitoso es aquel que resuelve una necesidad concreta y ofrece una propuesta de valor claramente diferenciada.

Pero el conocimiento del cliente no es suficiente. También resulta indispensable comprender las particularidades del contexto local: hábitos de consumo, poder adquisitivo, regulaciones, canales de comercialización y dinámica competitiva.

"Muchos emprendedores dedican toda su energía al desarrollo del producto y descuidan la estrategia comercial y operativa. Sin una estructura capaz de llevar la propuesta al mercado, incluso las mejores ideas pueden fracasar", señala.

Una vez consolidado el negocio local, surge una nueva pregunta: ¿cómo dar el salto hacia los mercados globales?

Para la especialista, la internacionalización no debe ser una decisión impulsiva. El primer paso consiste en validar el modelo de negocio y construir procesos replicables respaldados por métricas claras.

A partir de allí, recomienda realizar un análisis profundo de los mercados objetivo, adaptar la propuesta de valor a cada contexto y desarrollar alianzas estratégicas que faciliten el desembarco.

"Las compañías que logran escalar internacionalmente suelen combinar tres elementos: capacidad financiera, visión de largo plazo y una estructura organizacional preparada para crecer", explica.

En un escenario donde las oportunidades aparecen y desaparecen con rapidez, Ercoli sostiene que el crecimiento empresarial no depende únicamente del contexto. La diferencia la marcan aquellas organizaciones que logran convertir visión, estrategia y ejecución en decisiones consistentes.

En definitiva, las empresas no crecen simplemente porque el mercado se los permite. Crecen cuando son capaces de construir un modelo sólido, aprender de sus errores y sostener una dirección clara aun en los momentos de mayor incertidumbre.

Luciana Ercoli es fundadora de Insight Strategy & Finance, directora independiente y profesora de la Universidad de San Andrés, donde trabaja en temas vinculados a estrategia empresarial, finanzas y desarrollo organizacional.

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