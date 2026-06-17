Cuando las personas impulsan los resultados: el factor humano detrás del crecimiento empresarial

La conversación sobre negocios suele centrarse en indicadores financieros, innovación, tecnología y modelos de crecimiento. Sin embargo, detrás de cada estrategia exitosa existe un factor muchas veces subestimado: las personas que la ejecutan.

Para Marina Villalba, psicóloga clínica y organizacional, directora de MV Performance y fundadora de PsicoMaktub, la capacidad de una organización para alcanzar resultados sostenibles depende tanto de sus procesos como de la manera en que gestiona el comportamiento humano dentro de sus equipos.

"Las empresas pueden contar con excelentes estrategias, pero son las personas quienes finalmente las convierten en resultados concretos", sostiene.

Desde su experiencia trabajando con líderes, emprendedores y organizaciones, identifica cinco variables fundamentales para construir proyectos exitosos: claridad de propósito, capacidad de adaptación, liderazgo con autoconciencia, desarrollo de vínculos estratégicos y tolerancia a la incertidumbre.

Según explica, el éxito sostenible no surge únicamente de una buena idea o de un modelo de negocio innovador. También requiere la capacidad de tomar decisiones bajo presión, gestionar conflictos y construir entornos donde las personas puedan desarrollarse y aportar valor.

En el camino emprendedor, los errores suelen ser inevitables. Sin embargo, Villalba considera que la diferencia entre quienes avanzan y quienes se estancan radica en la forma de interpretar esas experiencias.

"El error solo genera crecimiento cuando existe una verdadera capacidad de revisión y aprendizaje", afirma.

Para la especialista, resulta fundamental analizar cuáles fueron las decisiones, creencias o supuestos que condujeron a un resultado no esperado. Ese proceso permite transformar una experiencia negativa en información estratégica para futuras decisiones.

Las organizaciones y los emprendedores que desarrollan una cultura de aprendizaje continuo suelen adaptarse mejor a contextos cambiantes y reducir la repetición de errores que limitan el crecimiento.

Conseguir financiamiento continúa siendo uno de los principales desafíos para cualquier emprendimiento. En este escenario, Villalba advierte que los potenciales inversores no solo evalúan el producto o servicio, sino también la capacidad del equipo para ejecutar el proyecto.

"La confianza no se construye desde el entusiasmo excesivo, sino desde la coherencia entre el discurso, la estrategia y la evidencia", explica.

Por eso, considera indispensable presentar una propuesta clara, respaldada por datos y enfocada en el problema que busca resolver. La capacidad de ejecución, la solidez del equipo y la viabilidad del negocio suelen tener tanto peso como la idea misma.

A la hora de competir en el mercado local, la propuesta de valor continúa siendo un elemento central. Sin embargo, Villalba destaca que en Argentina existe un factor adicional que puede inclinar la balanza: la confianza.

"Muchas veces el posicionamiento del fundador o del profesional impacta tanto como el producto que ofrece", señala.

En este contexto, la construcción de una marca coherente, una experiencia positiva para el cliente y una comunicación consistente se convierten en herramientas fundamentales para generar credibilidad.

La percepción de expertise, agrega, es uno de los activos más importantes para diferenciarse en mercados cada vez más competitivos.

La expansión internacional suele ser uno de los grandes objetivos de las empresas en crecimiento. Sin embargo, Villalba advierte que internacionalizar un negocio implica mucho más que replicar una operación en otro país.

"La globalización exige comprender profundamente la cultura y el comportamiento de los consumidores antes de diseñar cualquier estrategia de expansión", explica.

El primer paso consiste en consolidar una propuesta de valor escalable y validar la existencia de una demanda real en los mercados objetivo. Luego resulta necesario adaptar la comunicación a cada contexto sin perder la identidad de marca, fortalecer el posicionamiento digital y construir alianzas estratégicas locales.

Para la especialista, las empresas que logran expandirse con éxito son aquellas que entienden que crecer no significa únicamente vender más, sino también construir relaciones de confianza en nuevos entornos culturales.

En tiempos donde la inteligencia artificial, la automatización y la eficiencia dominan gran parte de la agenda empresarial, Villalba considera que el diferencial competitivo seguirá estando en las personas.

La capacidad de liderar equipos, gestionar emociones, adaptarse a la incertidumbre y construir culturas organizacionales saludables continuará siendo un factor decisivo para el éxito de cualquier empresa.

"Los negocios crecen cuando las estrategias son sólidas, pero se sostienen cuando las personas que las ejecutan también lo son", concluye.

Especializada en comportamiento humano, liderazgo y desarrollo organizacional, Marina Villalba trabaja acompañando a profesionales, emprendedores y empresas en procesos de transformación, fortalecimiento de equipos y construcción de culturas orientadas al alto desempeño.

Matrícula: MN68948 / MP 62.892