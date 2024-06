El susto de Warren Buffett que casi generó un descalabro en Wall Street

A comienzos de la semana, las acciones de Berkshire Hathaway, la sociedad de Warren Buffett, se desmoronaron un 99,97% en segundos en la Bolsa de Nueva York. Las acciones clase A de la compañía pasaron de valer US$ 622.375 a apenas US$ 185,10. Esto provocó que el valor de mercado de Berkshire Hathaway pasara de US$ 902.578 millones a sólo US$ 268,83 millones.

Ante este suceso, la Bolsa de Nueva York (NYSE) informó que se detendría la cotización de 28 valores debido a un supuesto “fallo técnico” y se abría una investigación al respecto.

Pero el verdadero problema fue que muchos inversores pudieron comprar las acciones del grupo empresarial al insólito precio alcanzado, con la idea de que el asunto se terminaría aclarando y podrían amasar grandes fortunas. Por ejemplo, podría haber pasado que alguien muy despierto hubiese invertido sólo US$ 1.000 en el momento del evento y haber generado más de US$ 3 millones.

Pese a esta situación, NYSE ya aclaró que todas las transacciones “erróneas” vinculadas a las acciones clase A de Berkshire Hathaway serían revertidas, y de las otras empresas que también fueron afectadas de manera similar, como Barrick Gold y GameStop, entre muchas otras.

Con la situación normalizada, las acciones de Berkshire Hathaway ya se negocian a US$ 617.435, por lo que acumulan un retorno del 12% en lo que va del año y del 24% en los últimos doce meses.

La estrategia de Warren Buffett que anticipa lo que se viene en los mercados

¿Qué sucedió en Wall Street?

Según la bolsa de Nueva York, la falla técnica pudo estar relacionada con el hecho previo de que dos días antes la propia bolsa modificó el tiempo que tardan en comprarse y venderse acciones, es decir hizo ajustes en los algoritmos, técnicamente los pasó de T+2 a T+1. Así, a partir del pasado 29 de mayo se ha reducido a la mitad el tiempo de liquidación de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, con el objetivo de minimizar los riesgos del sistema financiero.

Asimismo, explicaron que se investigó un problema técnico relacionado con las bandas de limitación al alza y a la baja, que son mecanismos para detener las acciones en caso de volatilidad excesiva.

De acuerdo con los datos oficiales, se registraban menos de 4.000 operaciones en el día para las acciones de clase A de Berkshire en el momento en el que se detuvo la negociación. Las operaciones se mantuvieron en las acciones de clase B, mismas que bajaron menos de un 1% el lunes por la mañana. A pesar de todo, estos ajustes no parecieron tener efecto en el valor de los principales índices del mercado.

Durante las cotizaciones normales las acciones originales clase A de Berkshire tienen uno de los precios más altos de Wall Street. La semana pasada, cada una se vendió por un 45% más que el precio medio de una vivienda en EEUU. Las acciones de clase A alcanzaron un máximo histórico de US$ 634.440 el 28 de marzo, y al momento de redactar este artículo se ubican en alrededor de US$ 618.000.

