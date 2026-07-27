Boom de transferencias al exterior: Argentina ya mueve más de US$ 30 millones por trimestre

El envío de dinero al exterior se convirtió en uno de los movimientos más dinámicos del sistema financiero regional. En el primer trimestre de 2026, las transferencias internacionales alcanzaron niveles récord en América Latina, según datos relevados por Global66, y consolidaron un cambio de comportamiento entre los usuarios: lo que antes respondía a contextos de urgencia hoy se integra como una práctica habitual. En ese escenario, Argentina se posiciona como uno de los mercados de mayor crecimiento y transformación.

De acuerdo con el último reporte de la fintech latinoamericana, el volumen total de la plataforma superó por primera vez los US$ 1000 millones en un primer trimestre, y alcanzó los US$ 1380 millones. En ese contexto, las transferencias internacionales acumularon más de US$ 580 millones, lo que representa un crecimiento de casi 1,5 veces frente al mismo período de 2025.

Boom de los giros al exterior redefine el mapa financiero argentino

Argentina: del uso de emergencia al hábito

Si hay un mercado que sintetiza esta transformación es Argentina. En apenas dos años, el volumen operado creció más de 6,5 veces: pasó de US$ 5 millones en el primer trimestre de 2024 a más de US$ 30 millones en el mismo período de 2026. En paralelo, la cantidad de operaciones casi se cuadruplicó, y superó las 113.000 transacciones trimestrales.

El dato no es menor y refleja cómo el uso de estas plataformas en el país evolucionó desde un hábito de crisis hacia un esquema más estructural, en el que las transferencias internacionales forman parte de la planificación financiera de personas.

“Argentina sorprendió incluso a nuestras propias proyecciones. En dos años pasamos de ser un mercado incipiente a uno con más de 100.000 transacciones en un trimestre. El que descubrió Global66 en un momento de crisis, hoy la usa para financiar estudios en el exterior o evaluar oportunidades en el extranjero”, explica Sebastián Díaz de Valdés, Country Manager de Global66 Argentina.

El dinero de plástico se reinventa: ¿qué pasará con las tarjetas en los próximos 5 años?

El perfil del usuario argentino se refleja con claridad en los destinos elegidos. España lidera ampliamente el ranking, concentrando el 36% de las transferencias, seguida por Chile (22%), Italia (18%) y Estados Unidos (12%).

Detrás de estos números aparecen distintas motivaciones. Por un lado, los vínculos históricos y culturales con Europa —especialmente con España e Italia— impulsan flujos asociados a estudios en el exterior, trámites de doble ciudadanía y programas de posgrado. Por otro, el corredor con Chile se consolida como un eje clave para el intercambio de servicios profesionales, mientras que Estados Unidos mantiene su peso como destino financiero y laboral.

Los casos de uso también muestran una diversificación creciente. A los envíos vinculados a educación se suman los pagos por servicios profesionales —con flujos tanto de entrada como de salida—, así como una demanda inédita por mover dinero con tipos de cambio más competitivos. En esos casos, el corredor Argentina-Chile se posiciona como el segundo más relevante y evidencia el dinamismo del comercio de servicios en la región.

RM