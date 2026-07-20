Inversiones en dólares: BBVA emitirá nuevas Obligaciones Negociables desde US$ 1.200

BBVA Argentina anunció una nueva emisión de Obligaciones Negociables (ON) en dólares destinada a inversores que buscan alternativas para posicionarse en moneda extranjera dentro del mercado de capitales.

La emisión contempla tres instrumentos diferentes -ON Clase 48, Clase 49 y Clase 50- con plazos de entre 12 y 24 meses, pagos de intereses semestrales y amortización al vencimiento bajo modalidad bullet.

Las nuevas obligaciones negociables podrán suscribirse desde un valor nominal de US$ 1.200, con múltiplos adicionales de USD 1, y la licitación se realizará el 21 de julio de 2026. La liquidación está prevista para el 24 de julio de 2026 bajo modalidad T+3.

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Tres alternativas de inversión en dólares

La ON BBVA Clase 48 tendrá un plazo de 18 meses, estará denominada en USD Cable y requerirá integración en dólares. La licitación será por tasa y contará con una calificación esperada de AAA (arg) Fix SCR.

Por su parte, la ON BBVA Clase 49 tendrá un vencimiento de 12 meses y estará denominada en USD MEP. Los inversores podrán integrarla en dólares o mediante el canje de la Clase 37. La calificación esperada para este instrumento es A1+ (arg) Fix SCR.

Finalmente, la ON BBVA Clase 50 tendrá un plazo más extenso, de 24 meses, también denominada en USD MEP, con posibilidad de integración en dólares o mediante canje de la Clase 37. Su calificación esperada es AAA (arg) Fix SCR.

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Cronograma de la emisión

El período de difusión de las nuevas obligaciones negociables comenzó el 16 de julio y continuará durante los días 17 y 20 de julio de 2026.

La licitación se llevará a cabo el 21 de julio, mientras que la emisión y liquidación tendrá lugar el 24 de julio.

Las ON ganan protagonismo entre los inversores

En un contexto donde los inversores buscan alternativas para dolarizar sus carteras y obtener rendimiento, las Obligaciones Negociables se consolidaron como uno de los instrumentos más utilizados dentro del mercado de capitales argentino.

Estos títulos permiten a las empresas obtener financiamiento y, al mismo tiempo, ofrecen a los inversores la posibilidad de acceder a deuda corporativa con distintos niveles de plazo, moneda y riesgo crediticio.

RM