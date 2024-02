BOPREAL VS Dólar CCL:¿De qué manera conviene que afronten la deuda los importadores?

En el presente desarrollo expondremos un análisis de equilibrio para clarificar el enfoque de toma de decisión a los importadores respecto de cómo afrontar su deuda. En el mismo se verá en resumen cómo se arribó a que la “paridad de equilibrio” (se estaría indiferente entre el BOPREAL vs full CCL), es de aproximadamente un 67% mientras que los instrumentos vigentes en mercado cuyas características son asimilables al BOPREAL por cercanía de vencimiento están operando en paridades del 45-50%, presentando un interesante aspecto a explorar.

Uno de los desafíos más apremiantes para la nueva administración es resolver la deuda con importadores, que según estimaciones ascendería a más de 60.000 millones de dólares. En términos generales, este saldo se ha originado producto de importaciones efectivamente realizadas (por ejemplo, nacionalización de mercaderías) cuyo pago a través del MULC o Mercado Unico Libre de Cambios (BCRA al tipo de cambio oficial) ha sido sistemáticamente postergado producto de la gestión de escasez de reservas realizada por el gobierno saliente.

En este sentido, el mecanismo propuesto actualmente consiste en permitirles a los importadores de forma exclusiva (no es de libre acceso), luego de haber constatado la veracidad de su deuda con fecha previa al 12/12/2023, suscribir con pesos y al tipo de cambio oficial un bono pagadero en dólares al cabo de un determinado tiempo para poder hacer frente a la deuda con sus proveedores.

El instrumento mencionado es el ya famoso BOPREAL cuyas condiciones respecto de intereses, repago de capital y posibilidad de venderlo en el mercado de capitales varían según la serie a la cual se elija suscribir capital al vencimiento. De esta forma, el importador en su negociación con su proveedor elegiría si espera al vencimiento para cobrar los dólares o si vende el bono para efectuar la liquidación de su deuda.

Se emitieron 3 series distintas:



Algunos puntos adicionales previo al análisis de conveniencia que compartiremos son los siguientes: 1) el BCRA permite a los importadores vender los bonos contra dólares en el exterior (cable) y utilizarlos para el pago de su deuda; 2) en caso de necesitar una mayor cantidad de dólares para afrontar su deuda, es posible hacer una operación de contado con liquidación CCL por la diferencia sin que esto implique restricción de acceso posterior al MULC; y 3) se permite el acceso al MULC de forma directa por el equivalente del 5% del valor suscripto a BOPREAL.

De esta forma, una vez en juego todas las variables es momento de orientar el enfoque de análisis para poder definir si, desde el punto de vista del importador, es conveniente utilizar este mecanismo (BOPREAL) o es mejor hacer CCL por el total de la deuda, reduciéndose en principio a un ejercicio matemático-técnico seguido por una decisión estratégica-táctica.

Así entonces, si nos ubicamos en un escenario en el cual el importador debe pagar ahora mismo su deuda, desarrollaremos un ejemplo tomando los siguientes valores: 1) Deuda US$ 1.050; 2) Suscripción al BOPREAL por US$ 1.000; 3) Tipo de Cambio Oficial de $ 816; 4) Brecha vs CCL del 45%, es decir un CCL de aprox. $1.183; y 5) Precio en US$ del BOPREAL en el mercado para venderlo en US$ 71.

Dado que puedo acceder de forma directa al MULC por el 5% de mi suscripción, ese valor es de US$ 50 con lo cual los pesos que debo utilizar en primera instancia será el total de mi deuda (US$ 1.050) al tipo de cambio oficial ($ 856.800). Luego vendería mi BOPREAL en el mercado al precio mencionado, obteniendo 67 por cada 100 siendo así un total de US$ 670. La diferencia que me falta cubrir sería efectuada a través de CCL, con lo cual mi utilización complementaria de pesos en segunda instancia sería de USD 330 * CCL ($385.560).

Así entonces, me encontraría al final del camino con que los pesos totales utilizados para la operación fueron de $1.242.360 para pagar US$ 1.050, es decir que el tipo de cambio final resultó siendo de $1.183.

En el presente ejemplo se han considerado valores de mercado vigentes al cierre del 12/1 a excepción del precio del BOPREAL que es precisamente el dato restante puesto que recién ha salido a mercado y no se cuenta con información suficiente. De esta forma, es posible decir que desde el punto de vista matemático, a igual tipo de cambio oficial y brecha será conveniente pagar la deuda vía BOPREAL sólo si su precio en US$ en el exterior es superior a US$ 67.

Desde ya, en caso de tomar la decisión de utilizar el canal de CCL al 100% para el repago de la deuda, entrará en consideración el factor estratégico-táctico ya que hacerlo imposibilitará el acceso al MULC por 90 o 180 días según los activos que se utilicen para hacer CCL.

De esta forma, la clave del éxito para el gobierno respecto de esta campaña se encontrará en generar los incentivos adecuados a este instrumento para que se logren “paridades” tentadoras para importadores y posibles compradores-tenedores de estos bonos.



*Senior de Finanzas de Pgk Consultores y Gerente de Finanzas Corporativas de Pgk Consultores