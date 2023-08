La inflación y las trabas al comercio, lo que más preocupa a las pymes

Ni los impuestos ni la cotización del dólar lideran la lista de inquietudes de las pequeñas y medianas empresas. La inflación y los obstáculos al comercio son las cuestiones que concentran la preocupación de las pymes en cuanto a la marcha de sus negocios.

En una encuesta del IAE Business School a 425 pequeñas y medianas empresas, 34% de los consultados respondieron que su principal intranquilidad está asociada a la evolución del nivel general de precios. Por otra parte, un 29% contestó que su máxima preocupación son las trabas para la importación y exportación. En cambio, la inestabilidad de reglas de juego (20%); la volatilidad cambiaria (10%) y la presión impositiva (7%) quedaron por detrás en la agenda de las pymes.

“Cuando hicimos la primera edición de este relevamiento, en el segundo semestre de 2021, las pymes se mostraban preocupadas, en primer lugar, por la inestabilidad de las reglas de juego; luego, por la inflación y, recién en tercer lugar, por las trabas al comercio”, señaló Guillermo Fraile, director académico de los programas de Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa (DPME) del IAE Business School.

En esa línea, Fraile explicó que "cuando hay inflación, los precios de los distintos bienes no aumentan todos en la misma proporción, sino que algunos aumentan más que otros. Entonces, la información financiera, aún la ajustada por inflación, no refleja la realidad y, en consecuencia, no sirve para la toma de decisiones". "Esto dificulta la toma de decisiones de inversión y financiamiento”, aseveró.

Asimismo, sostuvo que “si los precios están cambiando continuamente, dejan de cumplir su función informativa: se dificulta saber si los precios de un proveedor se han tornado altos en relación a los de sus competidores". “Hay contratos que se rompen porque hay que renegociar los precios y se recortan los horizontes de planeamiento de las empresas”, enfatizó.

“El empresario pyme tiene en su ADN una tendencia muy clara al crecimiento y la expansión. Pero para crecer, necesitan insumos y financiamiento", puntualizó.

La situación de la empresa versus la del país

En cuanto a qué resultado esperan para su empresa en los próximos seis meses, las expectativas, aunque similares a las del semestre pasado, son significativamente peores que en el primer semestre de 2022. Más de la mitad (51%) de los encuestados consideraron que los resultados serán los mismos; 26% que serán mejores y 23% que empeorarán. Mientras que, en el primer semestre de 2022, esos porcentajes eran de 46%, 41% y 13%, respectivamente, y en el segundo semestre de 2022, 51%, 24% y 24%.

No obstante, las expectativas sobre la situación del país de cara a los próximos seis meses son un poco mejores que en el primer semestre de 2022. Mientras en el segundo semestre de 2022, 67% esperaban que la situación del país empeorara; ahora ese porcentaje bajó al 62%.

“Respecto de un año atrás, las expectativas han empeorado, a pesar de que hay cierta expectativa de mejora de la situación del país en el próximo semestre”, destacó Fraile.

La escasez de talento, una constante

Ocho de cada diez empresas confesó haber tenido dificultades para conseguir los talentos necesarios para cubrir los puestos. Por otra parte, 18% se vieron obligados a reducir parte de su plantilla de personal en los últimos seis meses, tres puntos porcentuales más que en el semestre anterior y dos puntos porcentuales más que en el primer semestre de 2022.

¿ Qué pasa con las inversiones?

A pesar del pesimismo, 54% de las empresas encuestadas dijo tener prevista alguna inversión relevante en activos fijos en los próximos doce meses, ocho puntos porcentuales más que en el segundo semestre de 2022 y cinco puntos porcentuales más que en el primer semestre de 2022.

RM