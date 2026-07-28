Marriott desembarca con su primer hotel Autograph Collection en Buenos Aires: dónde estará

Pride Developer anunció el desarrollo del primer hotel de la marca Autograph Collection Hotels en la Ciudad de Buenos Aires, la cartera de hoteles independientes de alta gama de Marriott International. El proyecto estará ubicado en pleno centro porteño, tendrá una superficie total de 10.800 metros cuadrados y contará con 122 suites, además de una propuesta gastronómica de nivel internacional.

La obra comenzará durante el último cuatrimestre de 2026 y tendrá un plazo estimado de ejecución de 30 meses. El desarrollo contempla la recuperación de un edificio histórico y su integración con una nueva estructura contemporánea, en una zona estratégica para el turismo, los negocios y la actividad cultural.

El futuro hotel estará ubicado en Sarmiento 1322, a pocos metros del Obelisco, el Teatro Colón, Tribunales y la Avenida Corrientes, y en las inmediaciones del Teatro General San Martín. La localización lo posiciona dentro de uno de los principales corredores culturales y gastronómicos de Buenos Aires.

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Un hotel de alta gama con 122 suites

El proyecto contará con 122 suites, con superficies que partirán desde los 37 m² y llegarán hasta una suite presidencial de más de 100 m².

Uno de los principales atractivos será su propuesta gastronómica, que ocupará más de 1.000 m² cubiertos. El concepto estará enfocado en reinterpretar la cocina tradicional argentina y estará a cargo de un chef argentino con reconocimiento internacional.

Desde Pride Developer señalaron que el proyecto apunta a captar tanto a viajeros de negocios y turistas internacionales como a visitantes vinculados con la cultura y a inversores interesados en el segmento de hospitality de alta gama.

“Esta iniciativa representa un hito en el plan estratégico de Pride Developer. Nos permite posicionarnos en el mercado internacional del hospitality junto a Marriott, una compañía con alcance global y una marca de enorme prestigio. Es un paso clave dentro del plan de expansión internacional que estamos llevando adelante”, afirmó Maximiliano Mustafá, CEO de Pride Developer.

La apuesta por recuperar el centro porteño

La elección de la ubicación responde también a una estrategia de recuperación del centro de Buenos Aires. El proyecto busca combinar el patrimonio arquitectónico de la zona con una propuesta hotelera orientada a una nueva generación de turistas, viajeros corporativos y visitantes vinculados con la actividad cultural.

El diseño pretende recuperar parte del espíritu de la Buenos Aires de principios del siglo XX a través de una intervención contemporánea. En ese marco, la fachada histórica será conservada como una de las piezas centrales del proyecto, mientras que la nueva torre incorporará una arquitectura actual, con líneas modernas y materiales nobles.

La iniciativa se suma así a la tendencia de reconversión de inmuebles históricos del centro porteño mediante proyectos inmobiliarios vinculados con el turismo, la gastronomía y los servicios premium.

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Marriott suma una nueva propuesta premium en Argentina

La incorporación del proyecto a Autograph Collection Hotels será uno de los principales diferenciales del nuevo establecimiento. La marca de Marriott reúne hoteles independientes de alta gama que buscan mantener una identidad propia y, al mismo tiempo, formar parte de la plataforma internacional de la compañía.

“Este proyecto refleja el perfil de las propiedades que integran Autograph Collection: hoteles con carácter propio y una experiencia vinculada al lugar donde se desarrollan. Para Marriott, sumar una propuesta de lujo en una ubicación estratégica de Buenos Aires permite seguir fortaleciendo su presencia en Argentina y responder a la evolución del segmento premium internacional”, señaló Michael Leon Volko, Director Senior de Desarrollo para Marriott International para el Caribe y Latinoamérica.

Para Pride Developer, el acuerdo representa además el ingreso a una nueva escala dentro del negocio de hospitality. La compañía llega al proyecto con experiencia en desarrollos de uso mixto, real estate y lifestyle, mientras que la alianza con Marriott le permitirá incorporar una marca de alcance global al mercado porteño.

El nuevo hotel Autograph Collection buscará así combinar patrimonio, diseño contemporáneo y hotelería de lujo, con una ubicación estratégica en el centro de Buenos Aires y una propuesta orientada tanto al turismo internacional como al segmento corporativo y cultural.

RM