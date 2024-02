Barreto: ¿Cómo es el nuevo restó en La Rural?

Ubicado en el corazón del predio de la Sociedad Rural Argentina, a fines del año pasado abrió sus puertas Barreto, el restaurante de carnes de Daniel Méndez. Con una inversión de más de u$s 400.000 y una experiencia de más de 20 años en el rubro, el Grupo ByC gastronomía, liderado por Méndez, inauguró Barreto como una experiencia que une el campo y la ciudad a través de platos tradicionales, fuegos y las mejores carnes argentinas.

Bajo la dirección de Méndez, ligado a La Rural y a la gastronomía desde pequeño, el nuevo restaurante viene a consolidar su expertise en el rubro. Mendez administra desde 2001 una empresa de catering y servicios gastronómicos (ByC Gastronomía), que da servicio gastronómico a más de 10 canchas de fútbol, eventos deportivos, eventos de espectáculos en general, eventos en la Rural y son además el catering oficial de la AFA.

Restaurante de carnes "Barreto"

Daniel Méndez habló con Fortuna sobre el emprendimiento gastronómico y el contexto actual en el que decidió abrirlo. “Yo tengo una fórmula, que no falla. Con buena comida y buen servicio, el negocio llega solo, más allá del contexto”, afirma.

“Tenemos historia en la gastronomía”, cuenta Méndez. “Siempre estuve ligado al mundo de la gastronomía, con eventos y megarecitales, pero quería hacer algo más, y diferente. A mi me gusta mucho ir a cenar y encontraba propuestas que no me gustaban o no me convencían del todo. Y, sobre todo, no hago referencia a la calidad de la comida, sino sobre todo al servicio que se brinda, que ahí es donde hay que hacer mucho foco. Hoy ya no hay oficio y pareciera que la gastronomía pasa más por la arquitectura del lugar que por el servicio, y eso para mi es un gran error”, agrega.

Y continúa: “Lo que veo es que muchas veces el salón no está ensamblado con los chef, entonces cada uno va por la suya, y eso es dar un mal servicio. Podríamos comer mucho mejor con un mejor servicio de salón”.

Propuesta. La propuesta de Barreto, dentro de La Rural, incluye charcutería de artesanos con una amplia variedad de fiambres; al igual que varios quesos argentinos de primera calidad. Su foco, lógicamente, está en las carnes argentinas, donde el bife de chorizo, el ojo de bife, el flat iron, la ceja de ojo de bife y el bife corazón de cuadril son las estrellas.

Más allá de los platos, Méndez hace hincapié, nuevamente, en el servicio. “Hay varios restaurantes que ofrecen buena carne, eso es verdad. Nuestro diferencia está en el servicio, porque buscamos que los comensales tengan una experiencia diferente, y creo que el público lo está viendo y nos está acompañando. Pensé que en estos primeros meses íbamos a trabajar menos, pero nos está yendo muy bien”, resalta.

Respecto del contexto, afirma que “los costos los podés mejorar siempre, y optimizarlos; el tema es que el contexto hace que menos gente salga a comer, y ahí es donde uno no puede hacer mucho, pero hay que tener paciencia”.

Guarnición de hongos

¿Por qué el nombre Barreto?

Barreto fue un socio de la Sociedad Rural Argentina que cada año en su visita a la exposición ganadera tenía entre sus costumbres visitar el Restaurant Central dentro del predio ferial.

Cada año cuando pasaba temprano iba a hacer su encargo: un corte de 1KG de corazón del lomo. El cocinero ya conocía la frase de Barreto “a las 13 estoy para almorzar“, y así todo estaba preparado para recibirlo como cada año. A las 13.00 hs. estaba puntualmente sentado en su mesa y el mozo que lo atendía ya sabía que debía solicitar al cocinero “El Barreto” ya que había llegado el dueño del corte tan preciado.

De esta leyenda nace este corte que hoy lleva el nombre de “Barreto” con el 13 como insignia de la puntualidad, las buenas costumbres y el placer de disfrutar un gran corte argentino.

